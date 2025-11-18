Rockstar está probando GTA VI en Nintendo Switch 2

GTA VI es imposible en Nintendo Switch 2, eso es lo que han dicho algunos medios y algunos expertos bastante conocidos, que están convencidos de que Rockstar no será capaz de llevar ese juego a la consola portátil de Nintendo.

Rockstar no ha confirmado nada sobre este tema, y una fuente bastante fiable asegura que el estudio ha estado probando GTA VI en Nintendo Switch 2 para ver cómo rinde, y para descubrir qué cosas pueden cambiar para conseguir que el juego funcione con fluidez, y de forma aceptable, en dicha consola.

Este tipo de fases de prueba son algo bastante frecuente en desarrollos multiplataforma. Sirven para comprobar si es posible adaptar la versión de un juego a un sistema menos potente sin tener que hacer sacrificios demasiado grandes. Si el resultado es positivo se seguirá adelante con esa adaptación, y en caso contrario será descartada.

¿Por qué tendría tanto interés Rockstar en llevar GTA VI a Nintendo Switch 2?

Pues por una cuestión de mercado. La consola de Nintendo se está vendiendo de maravilla, ya acumula más de 10 millones de unidades vendidas, y para cuando llegue GTA VI (noviembre de 2026) sus ventas podrían rondar los 20 millones de unidades.

Si se cumplen los pronósticos de venta, Nintendo Switch 2 superará en ventas a Xbox Series S y Xbox Series X dentro de dos años, aproximadamente, y representará una cuota de mercado muy jugosa que ni Rockstar ni ninguna otra desarrolladora querrá perderse.

Con estas previsiones es normal que Rockstar quiera llevar GTA VI a la nueva consola de Nintendo. Este juego representa una inversión enorme por sus altos costes de desarrollo, y para rentabilizarlos al máximo es necesario adaptarlo a la mayor cantidad posible de sistemas.

Por esa razón podemos estar seguros de que GTA VI llegará tarde o temprano a PC, y estoy seguro de que esa versión tendrá mejoras y optimizaciones específicas para equipos potentes y de gama alta, como ocurrió en su momento con la versión de GTA V para PC, que fue muy superior a la de Xbox 360 y PS3.

¿Qué sacrificios tendría que hacer Rockstar para que GTA VI funcione en la consola de Nintendo?

Nintendo Switch 2 tiene dos grandes carencias: su procesador y la potencia bruta de su GPU. La CPU rinde mucho peor que el procesador de Xbox Series S, y su GPU también es mucho menos potente, aunque tiene la ventaja de contar con soporte de DLSS acelerado por hardware, y personalizado para ajustarse a su potencia de cómputo.

La memoria no es un problema, y la unidad de almacenamiento tampoco, porque Nintendo Switch 2 tiene 12 GB de memoria unificada y una unidad de almacenamiento que funciona 2.100 MB/s en lectura secuencial. Sin embargo, su memoria tiene menor ancho de banda, algo que afecta negativamente al rendimiento de la GPU.

Como Nintendo Switch 2 tiene una GPU GA107 basada en Ampere esta acelera trazado de rayos, así que Rockstar no tendría que eliminar por completo el trazado de rayos, pero sí que tendría que reducirlo para que su impacto en el rendimiento sea mínimo. Esto supondría lanzar menos rayos y utilizar menos rebotes, lo que aumentaría mucho el ruido en la imagen.

La resolución del juego tendría que partir de una base muy baja, y reescalar a 720p o a 1080p. Viendo lo ocurrido con Cyberpunk 2077 y con Star Wars Outlaws no sería una locura que GTA VI se tenga que renderizar a 360p y que se reescale a 720p en modo portátil para poder conseguir una media de 30 FPS estables en Nintendo Switch 2.

En el nivel de calidad gráfica sería necesario hacer bastantes ajustes, y reducir la calidad de algunos parámetros por debajo del nivel que veremos en incluso en Xbox Series S. Otro aspecto en el que cabe esperar sacrificios importantes es en los NPCs, en el sistema de físicas y en todo lo que consuma recursos a nivel de CPU.

Todos esos ajustes harían que la versión de GTA VI para Nintendo Switch 2 sea la peor técnicamente, pero podrían hacer que esta adaptación sea posible. Veremos si Rockstar está dispuesta a aceptar todos esos sacrificios o si prefiere pasar.

En Nintendo Switch ya vimos sacrificios de este calibre en juegos como The Witcher III o DOOM Eternal, juegos que técnicamente parecían estar una generación por detrás de las versiones para PS4 y Xbox One debido a todas las reducciones de calidad gráfica y de resolución que tuvieron que implementar para funcionar en dicha consola.