Nintendo Switch 2 vende 10 millones de consolas en 5 meses

La gran N ha confirmado que Nintendo Switch 2 ha vendido 10,36 millones de consolas en los cinco meses que lleva en el mercado (fue lanzada el 5 de junio). Es un resultado espectacular, porque confirma que es la consola que más rápido se ha vendido desde su lanzamiento, y porque demuestra que no necesita un hardware puntero para triunfar.

Para dar algo de contexto, Nintendo Switch tardó casi el doble en vender 10 millones de consolas, lo que significa que Nintendo Switch 2 se está vendiendo el doble de rápido que la original. Nintendo tiene razones para estar muy contenta, y sus ingresos estarán por las nubes, ya que las ventas de software también se han disparado.

Según datos de la compañía japonesa, las ventas de juegos para Nintendo Switch 2 ascienden a 20,62 millones de unidades en solo cinco meses. Esto significa que, de media, cada comprador de esta consola se ha hecho con dos juegos.

El juego más vendido ha sido Mario Kart World, que fue la gran exclusiva de lanzamiento de la consola, con 9,57 millones de unidades. Donkey Kong bonanza también se ha vencido bastante bien, ya que suma 3,49 millones de unidades entre julio y septiembre.

Estos resultados tan positivos han llevado a Nintendo a revisar sus previsiones de ventas, y ha pasado de una estimación de 15 millones de Nintendo Switch 2 vendidas en el presente año fiscal a 19 millones de unidades durante el primer año de vida de la consola.

Si esto se cumple, la nueva consola de Nintendo conseguiría más de la mitad de las ventas combinadas de Xbox Series S y Series X registradas en cinco años en tan solo un año, un dato que refleja a la perfección la diferencia entre ellas y el bajo éxito que han tenido las consolas de Microsoft.

Xbox Series X y Series S acumulan unas ventas aproximadas de 34 millones de consolas, y Nintendo Switch 2 ha superado ya los 10 millones de consolas vendidas. Haced números, si sus ventas siguen yendo así de bien la consola de Nintendo podría superarlas en dos años.

Veremos cómo evolucionan las ventas en los próximos trimestres, pero todo apunta a que Nintendo Switch 2 se va a convertir en la consola más vendida de esta generación. PS5 quedará en segunda posición, y Xbox Series S y Series X se irán a la última posición.

El problema en este caso no va a ser tanto la posición sino la enorme diferencia de ventas que habrá entre cada una de esas posiciones. PS5 supera en más del doble las ventas de Xbox Series S y Series X, y esa diferencia no hará más que crecer, porque las consolas de Microsoft cada vez se venden menos.

Si las previsiones se cumplen, esta generación podría terminar con un resultado nefasto para Xbox, que podría acabar vendiendo tres veces menos que PS5, y cuatro veces menos que Nintendo Switch 2.