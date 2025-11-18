Noticias
Todos los nominados a los Game Awards 2025
La industria de los videojuegos tiene en los Game Awards 2025 su último evento importante del año y se acaban de publicar los títulos nominados. La gala se celebrará el 11 de diciembre y ahí se premiará lo mejor del sector, además de anunciar algunos de los juegos más esperados para 2026 y siguientes.
Como en años anteriores, las categorías de premiados son numerosas, hasta 29 en esta edición, con varios editores/desarrolladores optando a ellos a modo de los ‘Oscar’ del cine. Las categorías han ido aumentando con el tiempo y hoy cubren todo el gran espectro de la primera industria del entretenimiento mundial, en géneros de juego, en plataformas, diseño o aspectos técnicos. Por supuesto, el premio mayor será el ‘Juego del año’ como principal reclamo.
Para cuando se emita la gala el próximo mes, los ganadores ya habrán sido elegidos por un jurado internacional y el voto del público. El primero tiene un valor del 90% mientras que el segundo se queda en un 10%. Señalar que habrá una categoría por separado (La voz de los jugadores) que utilizará exclusivamente los votos del público para nominar y otorgar el premio final.
Nominados a los Game Awards 2025
La votación por los ganadores ya ha comenzado y los fans pueden acceder al portal web oficial si quieren participar. Hay de todo y para todos, pero en esta edición de los Game Awards 2025 hay un título por encima del resto ya que ha batido todos los récords al convertirse en el título con más nominaciones en la historia del evento, nada menos que 12.
Hablamos de Clair Obscur: Expedition 33, un juego de rol de fantasía oscura publicado por Kepler Interactive, creado por un pequeño grupo de apasionados desarrolladores franceses (Sandfall Interactive), este juego combina un atractivo sistema de combate por turnos con personajes y narrativa creíble para crear un mundo inspirado en la Belle Époque. Hay mucho más y títulos más comerciales como Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yotei empatan con siete nominaciones. Te dejamos el listado completo:
Juego del año
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Género de acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Acción / Aventura
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Simulador
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage
Familiar
- Donkey Kong Bananza
- Lego Party!
- Lego Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: Crossworlds
- Split Fiction
Estrategia
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- The Alters
- Two Point Museum
Deporte
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: Crossworlds
Multijugador
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Dirección
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
Narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Dirección de arte
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Banda sonora
- Christopher Larkin – Hollow Knight: Silksong
- Darren Korb – Hades II
- Lorien Testard – Clair Obscur: Expedition 33
- Toma Otowa – Ghost of Yotei
- Woodkid and Ludvig Forssell – Death Stranding 2: On the Beach
Diseño de audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Rendimiento
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yotei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato – Silent Hill f
- Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed: Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Actuales
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Apoyo comunitario
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Juego independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Debut en Indie
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Juego móvil
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
VR/AR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
Adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us: Season 2
- Until Dawn
Más esperado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Creador de contenido
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
eSports
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
