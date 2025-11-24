¿Cuál será el precio de la Steam Machine?

El precio de la Steam Machine es uno de los apartados que todavía no se han revelado de la máquina que Valve. Pero por las informaciones que nos llegan ya podemos adelantar que no será de grado ‘económico’ y estará en sintonía con los costes propios de una computadora personal.

Ya sabes que Valve anunció recientemente una importante actualización de su catálogo de hardware con el objetivo de expandir su negocio de venta digital de juegos, apoyándose en la tienda más popular de su sector y en un sistema operativo SteamOS, absolutamente destinado a juegos, que puede romper el monopolio del que Windows disfruta desde hace décadas.

El precio de la Steam Machine

Por supuesto, la Steam Machine, una máquina de escritorio de tamaño compacto, fue lo más interesante de las novedades de Valve. En este artículo te avanzamos todo lo que sabíamos de ella (y lo que no sabíamos) junto a la comparativa frente a las máquinas que serán sus rivales, por un lado PCs similares en hardware y por otro las principales consolas: PS5 y Xbox Series X. Pero seguimos sin saber el precio de la Steam Machine.

Uno de los principales ejecutivos de Valve, Pierre-Loup Griffais, ha participado en el podcast Friends Per Second de Skill Up donde ha dado pistas para intentar adivinarlo. Y hay dos claves importantes: la primera que la máquina no estará subvencionada y la segunda (relacionada) es que no se enfocará como una consola típica, sino más bien como si fuera una computadora personal.

«Creo que si construyes un PC con piezas y alcanzas prácticamente el mismo nivel de rendimiento, ese es el rango de precios general que buscamos», dijo Griffais en el podcast. «Obviamente, nuestro objetivo es que sea una buena oferta con ese nivel de rendimiento, y además, hay características que son realmente difíciles de construir si construyes tu propia PC para juegos a base de componentes».

El ejecutivo señaló que un PC similar que un usuario pueda construir por sí mismo no tendrá las mismas características que la de la máquina oficial: «Cosas como el formato compacto y el nivel de ruido que logramos, o la ausencia del mismo, son realmente impresionantes, y nos entusiasma que la gente descubra lo silencioso que es… Pero también incluye algunas funciones de integración como HDMI CEC. El trabajo con Bluetooth y la tecnología inalámbrica que hemos realizado, las cuatro antenas y el diseño cuidadosamente diseñado para que puedas disfrutar de una excelente experiencia con cuatro controladores Bluetooth de cualquier fabricante».

El ejecutivo no ofreció un rango de precios concreto, ya que Valve aún se encuentra en las primeras etapas del proceso, pero añadió: «ahora mismo es difícil tener una idea precisa del precio, ya que hay muchos factores que fluctúan». Al preguntársele si la Steam Machine se subvencionaría, como otras compañías que suelen vender consolas nuevas con pérdidas o con un margen de beneficio reducido, para generar impulso inicial, Griffais respondió que no y que sería «más acorde con lo que cabría esperar del mercado actual del PC».

No; nadie puede saber ahora mismo el precio de la Steam Machine, pero tras estas declaraciones apunta a que será más elevado que el de una consola de sobremesa y estará en línea con el de un mini-PC premium especializado en ejecución de videojuegos.