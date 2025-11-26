Consigue la GeForce RTX 5070 Ti con 16 GB a su precio más bajo, ¡quedan pocas unidades!

El precio de las tarjetas gráficas va a subir a partir del primer trimestre de 2026, y de manera significativa. Ya te hemos avisado anteriormente, y te hemos dicho que si necesitas comprar una tarjeta gráfica es mejor que lo hagas ahora aprovechando las ofertas del Black Friday, donde encontrarás modelos tan interesantes como esta GeForce RTX 5070 Ti rebajada a 759,90 euros.

Es un precio fantástico, de hecho es el precio más bajo al que recuerdo haber visto esta tarjeta gráfica hasta la fecha. Por ese dinero es una excelente inversión, ya que se trata de un modelo que es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno incluso en 4K, tiene 16 GB de memoria gráfica que nos permitirán jugar con todo al máximo y además es compatible con DLSS 4, renderizado neural y multigeneración de fotogramas.

Especificaciones de la GeForce RTX 5070 Ti

Núcleo gráfico GB203 fabricado en el nodo N4 de TSMC (5 nm).

45.600 millones de transistores en un encapsulado de 378 mm cuadrados (densidad de 120,6 millones de transistores por milímetro cuadrado).

70 unidades SM.

8.960 shaders a 2,29 GHz y 2,45 GHz.

280 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

70 núcleos RT de cuarta generación (133 TFLOPs).

280 núcleos tensor de quinta generación (1.406 TOPs).

43,94 TFLOPs en FP32.

Bus de 256 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 896 GB/s).

TGP de 300 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tras puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Este modelo de Palit tiene con n sistema de refrigeración de tres ventiladores, pero tiene un formato bastante compacto, ya que solo ocupa dos ranuras de expansión, lo que la convierte en una buena opción si utilizamos placas base en formato micro-ATX.

Es importante que tengáis en cuenta que esta oferta solo estará disponible por tiempo limitado, y que quedan pocas unidades, así que aprovecha.

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.