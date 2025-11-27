Siete nuevos juegos llegan a GeForce Now... y voy a fundir Brotato

Ni una semana sin nuevos juegos llegando a GeForce Now. En su momento, podía parecer que el compromiso mostrado por NVIDIA en lo referido al crecimiento del catálogo de títulos compatibles con su servicio de juego en la nube tendría fecha de caducidad, pero el gigante verde se ha encargado de dejar muy claro que no, en absoluto, que el catálogo de juegos compatibles no va a dejar de crecer, y que seguirá haciéndolo abarcando todo tipo de géneros, y desde grandes lanzamientos triple A hasta desarrollos independientes que han sabido atraer a su público.

En ese sentido, el juego más destacado de esta semana es Project Motor Racing, un recién llegado al mundo de la simulación de conducción desarrollado por Straight4 Studios y publicado por GIANTS Software, que pretende darle una vuelta más de tuerca a un genero que suele ser de los particularmente exigentes en rendimiento, pero que a cambio procura ofrecernos físicas de lo más realistas, junto con unos apartados gráficos que hacen que te puedas sentir como si realmente estuvieras al volante de los vehículos simulados.

Ahora bien, aunque la llegada más destacable de esta semana a GeForce Now es este simulador, seguramente el título de esta noticia te habrá puesto sobre la pista del lanzamiento que, personalmente, más celebro. Efectivamente, hablo de Brotato, un roguelike en el que te pones en la piel de una patata que, en asaltos muy rápidos y con hasta seis armas en simultáneo, debe enfrentarse a una legión de alienígenas no muy bien intencionados. Sus gráficos, su jugabilidad, su banda sonora… es un juego que se construye a partir de un sinfín de aciertos, y que personalmente me tiene enganchado desde hace ya mucho tiempo.

Además de la llegada de nuevos juegos, GeForce Now tiene más noticias esta semana. La primera, para todos aquellos que estén disfrutando de Battlefield 6, es que si tienen una cuenta Ultimate, podrán obtener, gratuitamente, una skin exclusiva para el rifle Marksman SVK-8.6 DMR. Para reclamarla, tendrán que acceder a la aplicación del servicio. Eso sí, solo está disponible hasta el 26 de diciembre.

Por otra pate, NVIDIA ha completado ya el despliegue de RTX 5080 en toda su red de servidores de GeForce Now, con la llegada del hardware de última generación a su plataforma en Estocolmo. De este modo, todos los suscriptores del nivel Ultimate pueden disfrutar ya de la experiencia de juego que proporciona un PC tope de gama de última generación, con un rendimiento gráfico similar al que proporciona una GPU GeForce RTX 50580 de escritorio.

Para quienes no los conozcan, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Permite conectar con las bibliotecas de las principales plataformas digitales. Y este punto es muy importante, porque lo que te permite es disfrutar de tus propios juegos, los que has comprado en dichas tiendas, en todos los dispositivos compatibles con la plataforma, disfrutando siempre de un rendimiento excepcional, y sin tener que preocuparte de compatibilidad, especificaciones técnicas, etcétera.

Las modalidades de suscripción disponibles son:

Gratuito : Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos.

: Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos. Priority : Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080.

: Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080. Ultimate RTX 5080: El tope de gama, diseñado para quienes no se conforman con nada menos que el máximo rendimiento. Este nivel ofrece acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 5080, lo que significa gráficos en modo Ultra, tasas de refresco de hasta 120 fps, resolución 4K y sesiones de juego de hasta ocho horas.

GeForce Now Thursday

Y, como todos los jueves, vamos ya con el repaso a los nuevos títulos que se suman a GeForce Now esta semana. Son los siguientes: