Analizamos el robot ‘familiar’ EBO Air 2 Plus

Con la promesa de convertirse en el nuevo miembro de la familia —uno que no se queja, no duerme y siempre está atento— llega el EBO Air 2 Plus, la última versión del pequeño robot doméstico de Enabot. Este simpático dispositivo con forma esférica y ruedas omnidireccionales apunta a un mercado cada vez más amplio: hogares conectados que buscan no solo seguridad, sino también compañía y entretenimiento.

Lo hemos probado durante una semana y aquí va un análisis detallado desde la perspectiva de su uso real, sus fortalezas, debilidades y si realmente puede ganarse un lugar entre tus dispositivos domésticos.

Diseño: simpático, compacto y funcional

Lo primero que destaca al sacar el EBO Air 2 Plus de la caja es su diseño. Minimalista, de líneas suaves y con una apariencia casi de juguete, este pequeño robot evoca simpatía al instante. Pero no te dejes engañar por su tamaño: esconde una sorprendente capacidad de maniobra gracias a sus ruedas omnidireccionales que le permiten moverse con precisión en múltiples direcciones.

La cámara 4K en su frente, ligeramente sobresaliente, recuerda que este no es solo un gadget simpático: es un ojo móvil para el hogar. La carcasa incluye micrófono, altavoz, sensor de movimiento, visión nocturna y un botón físico para interacciones rápidas. Todo ello embebido en un cuerpo robusto, discreto y silencioso.

Instalación y app sin complicaciones, pero con margen de mejora

El proceso de configuración fue rápido y sin complicaciones. La app EBO Home, disponible tanto para iOS como Android, guía paso a paso la conexión a Wi-Fi (solo redes 2.4 GHz, algo limitante) y la calibración inicial del robot.

Desde la app se pueden programar rondas de vigilancia, interactuar en tiempo real, tomar fotos y vídeos, e incluso recibir notificaciones si el robot detecta movimiento o sonido inusual. La interfaz es bastante intuitiva, aunque algo saturada de opciones no siempre explicadas con claridad. Sería deseable un modo “básico” para usuarios menos experimentados.

La latencia en la transmisión de vídeo es mínima, y la calidad 4K sorprende positivamente, incluso en condiciones de poca luz gracias al modo nocturno IR.

Funcionalidades: vigilancia, interacción y algo más

Estas son las principales funcionalidades que hemos encontrado:

Vigilancia autónoma. Uno de los principales atractivos de este pequeño robot es su capacidad para realizar rondas de vigilancia autónomas. Puedes definir zonas de patrullaje y horarios, y el dispositivo se encargará de inspeccionar el entorno, grabar clips y notificar si detecta actividad. Cuando lo probamos en casa, el robot detectó a nuestra mascota entrando en la cocina a medianoche y nos envió una alerta al instante. La función de detección facial también permite identificar personas específicas (previo entrenamiento con fotos), y puede activar alertas si detecta a alguien desconocido. Interacción familiar. El EBO no es solo una cámara con ruedas. Gracias a su altavoz bidireccional y micrófono, permite hablar con quien esté en casa. Ideal si quieres tranquilizar a tus hijos, saludar a tu mascota o dar una instrucción rápida. Además, incluye modos de juego simples para mascotas: sonidos, movimientos aleatorios y luces que simulan “jugar al escondite”. No sustituye a una persona, pero puede ser útil para distraer a tu perro cuando estás fuera. Agenda y notificaciones. También puedes usarlo como asistente programando alertas, dejando mensajes de voz o incluso usarlo como recordatorio móvil para los más despistados de la casa. Todo esto con una autonomía de unas 3-4 horas en uso activo y carga automática mediante una base de acoplamiento magnético. Privacidad: la eterna incógnita. Uno de los puntos más sensibles de este tipo de dispositivos es la privacidad. Enabot asegura que las transmisiones están cifradas punto a punto y que no almacenan datos en la nube por defecto. Aun así, tratándose de un robot con cámara y micrófono que patrulla tu casa, siempre conviene revisar bien los ajustes de privacidad, limitar el acceso a usuarios autorizados y actualizar el firmware con frecuencia.

¿Vale la pena?

El EBO Air 2 Plus no es barato (ronda los 250-300 € dependiendo de la tienda y promociones), pero ofrece una propuesta única: combina vigilancia, interacción y movilidad en un solo dispositivo compacto y simpático. No sustituye a una cámara de seguridad fija ni a un asistente virtual como Alexa, pero cubre un interesante punto intermedio.

Es ideal para familias con niños pequeños o mascotas, para personas mayores que viven solas o simplemente para quienes quieren un “centinela móvil” que vigile su hogar mientras están fuera. No es un gadget esencial, pero sí un añadido valioso si buscas tecnología útil con un toque de entretenimiento.

Sí conviene concluir que el EBO Air 2 Plus es mucho más que un juguete: es un robot familiar inteligente que cumple con lo que promete, con margen de mejora en la interfaz y gestión de notificaciones, pero con un rendimiento sólido en lo que importa: vigilancia, movilidad e interacción. No estamos ante un salto revolucionario, pero sí ante una evolución madura en el concepto de “robot de compañía”. Y lo hace con estilo.