«La competencia sigue copiando lo que hacemos», hablamos con Colin Angle, CEO de iRobot

En 1990, Colin Angle, Helen Greiner y Rodney Brooks, especialistas en robótica del MIT fundaron iRobot. Después de desarrollar distintos robots de exploración, en 2002 lanzaron su primer Roomba, sus famosos aspiradores que han revolucionado la limpieza del hogar y que abrieron la puerta al verdadero hogar inteligente.

Los Roomba fueron los primeros robots que entraron en nuestras casas con una función real, más allá de hacernos gracia. Ahora los Roomba conviven con distintas marcas como Conga, Neato o Roborock, pero en iRobot no tienen miedo. Hace poco hablamos con Colin Angle, su CEO, y nos dijo que para ellos la competencia es estimulante. «Nuestro éxito se basa en la innovación continua. Llegados a este punto es difícil comparar por que hace o no hace este robot, para nosotros la experiencia es lo más importante.»

iRobot no basa su estrategia en superar a la competencia, para ellos está claro que son un ejemplo a seguir. «La competencia sigue copiando lo que hacemos y ellos tratan de hacer que el consumidor sienta que su nuevo producto es tan bueno como un iRobot y eso está bien«. Y es que, las Roomba no solo mejoran en el hardware también el software, empezaron con la posibilidad de mapear la casa y que, desde la aplicación o desde tu asistente digital (Alexa o Google) pudieras decirle al robot que habitación concreta tenía que limpiar. Ahora, con su última actualización, puedes decirle por que habitación o zona no puede pasar. Muy útil si tenemos mascotas y no queremos que se acerque a sus cuencos de comida.

Aunque para nosotros pueda parecer algo «básico» que un robot mapee nuestra casa cuando está aspirando, no es una acción sencilla de desarrollar, hay mucho tiempo y tecnología invertida en conseguir que un robot sea capaz de saber a que habitación debe dirigirse y después pueda volver a su base para cargarse y, en el caso de los últimos robots de iRobot, vaciarse. Desde iRobot han dado un paso más allá, no solo son capaces de identificar obstáculos, como alfombras, y desarrollar la mejor forma de acatarlos, si no que también pueden comunicarse con otros robots de la marca.

Además de los Roomba, iRobot cuenta con los Braava, robots que friegan y sacan brillo, si los ponemos los dos en marcha serán capaces de limpiar de forma acompasada sin chocarse y en orden. iRobot guarda mayores innovaciones para el año que viene, Colin Angle nos habló de Terra, un robot cortacesped, el primero en trabajar fuera de casa y mapear espacios exteriores, al recordar la forma y la longitud del jardín puede volver sin problemas a su base a cargarse.

En España las Roomba de iRobot tienen una clara posición de liderazgo, Colin Angle nos comentaba que nuestro país, Roomba sigue siendo de los aspiradores más vendidos de la gama premium, a pesar de la competencia.

Es cierto que ahora el mercado se ha abierto mucho más, que tenemos una gran variedad si para elegir si queremos comprar un robot aspirador a bajo coste y la mayoría tienen características similares, como el mapeo o la división de habitaciones. Pero no hay que olvidar que iRobot también cuenta con una gama media baja con la mayoría de sus innovaciones y lo que es más importante, la privacidad. Colin Angle llamaba la atención sobre la seguridad de los datos, al fin y al cabo estos robots se aprenden tu casa y desde iRobot prestan especial atención en cumplir con todas las normativas de protección de datos y algo que muchas marcas de menor coste no se comprometen a llevar a cabo. «Los consumidores oyen hablar sobre una brecha de seguridad y se enfadan pero luego ellos compran lo más baratos sin asegurarse de que estén protegiendo sus datos. iRobot invierte miles de millones de dólares para asegurar los datos de sus usuarios«.

Cuando le preguntamos sobre el futuro de los robots, Colin Angle contesta que todavía hay mucho por hacer. Para empezar los robots tienen que saber que hacer. Puedes ponerle un brazo robótico, pero si el robot no sabe que hacer con él, como abrir o cerrar puertas no sabrá como utilizarlo.

Está claro que el futuro es ilimitado, pero ya estamos vislumbrando como será y si se parecerá o no a lo que hemos visto representando, de tantas maneras distintas, en series y películas.