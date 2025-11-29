Control Resonant, ¿señal inminente de Control 2?

A veces, los videojuegos que más recordamos no son los que nos explican todo, sino los que nos dejan pensando. Control, la propuesta sobrenatural de Remedy Entertainment, fue uno de esos títulos capaces de atraparnos con su narrativa críptica, su atmósfera inquietante y una mecánica jugable que convertía lo extraño en rutina. Desde su lanzamiento en 2019, muchos hemos deseado regresar a ese universo. Ahora, con Control 2 oficialmente en desarrollo y una nueva marca registrada que responde al nombre Control: Resonant, las señales apuntan a que ese regreso podría estar más cerca de lo que imaginamos.

La pista clave ha llegado ahora, cuando se ha detectado el registro de la marca Control: Resonant por parte del despacho Nordia Attorneys at Law, firma habitual de Remedy Entertainment para estos trámites. La fecha no parece casual. En apenas unos días se celebran The Game Awards 2025, uno de los escaparates más importantes del sector, y todo apunta a que el estudio ha querido proteger el nombre de su próximo proyecto justo antes de un posible anuncio, minimizando así el riesgo de filtraciones prematuras.

El contenido del registro da pie a interpretaciones diversas, y ahí reside parte de su misterio. La marca se ha registrado para su uso en productos y servicios relacionados con videojuegos, pero también en la categoría de producciones audiovisuales como series o películas. Esto ha dado lugar a dos teorías principales: la primera, que Control: Resonant será el título comercial definitivo de Control 2; la segunda, que se trata de una adaptación televisiva o cinematográfica, fruto del acuerdo entre Remedy y Annapurna Interactive, que incluye el desarrollo de versiones audiovisuales del universo Control. Ambas opciones son plausibles, aunque el contexto reciente inclina la balanza hacia la primera.

Tras varios años de trabajo, Remedy confirmó en marzo de este año que Control 2 había entrado en fase de producción completa, lo que significa que el proyecto ha contado con al menos nueve meses de trabajo sólido. Con esa base, no sería extraño que el estudio haya preparado un primer tráiler o teaser para mostrar durante los Game Awards, especialmente si planea un lanzamiento en 2026 o incluso 2027. No sería la primera vez que vemos en ese escenario un avance de un título aún lejano en el calendario, pero clave para consolidar expectativas y atraer inversión o socios editoriales.

Más allá de las fechas, Control forma parte de una estrategia más amplia de Remedy, que ha sabido construir un universo compartido entre varios de sus juegos. La reciente expansión de Alan Wake 2 profundiza en esas conexiones, y todo apunta a que Control 2 no solo continuará la historia de Jesse Faden, sino que ampliará los vínculos con otros relatos del estudio. La etiqueta Resonant, en ese sentido, puede tener una carga simbólica: una vibración que une diferentes planos, narrativas o realidades. Un título sugerente, coherente con el tono de la saga.

Para los jugadores, la posibilidad de reencontrarse con la Casa Inmemorial es motivo de expectación. Remedy ha dejado claro que esta segunda parte será más ambiciosa, con toques de action‑RPG, mayor libertad de exploración y un sistema de progresión más profundo. De confirmarse Control: Resonant como su título definitivo, estaríamos ante el inicio de una nueva etapa para la saga, una que no renuncia a lo extraño, pero lo articula con más amplitud jugable. Y para quienes descubrieron el primer Control años después de su lanzamiento, este podría ser el punto de entrada perfecto para sumergirse en su universo.

A título personal, como jugador que todavía guarda en la memoria los planos imposibles y los murmullos de la Oficina Federal de Control, ver emerger una marca como Control: Resonant despierta algo más que curiosidad. Si The Game Awards 2025 nos brinda un primer vistazo de la secuela, estaremos ante uno de esos anuncios capaces de reavivar no solo una franquicia, sino también un tipo de narrativa que no teme desafiar al jugador. Por ahora, toca esperar. Pero las señales son cada vez más claras: algo está resonando, y podría devolvernos muy pronto a lo inexplicable.

Más información