Las GPUs «van a morir», y su «asesino» abrirá una nueva era

El mercado de las GPUs ha vivido una enorme revolución gracias a la IA. Este tipo de componente se ha convertido en uno de los más utilizados para acelerar cargas de trabajo de inteligencia artificial, y han derivado en versiones especializadas, los aceleradores para IA, que mueven miles de millones de dólares al año.

Es imposible negar que la IA es la tecnología más revolucionaria de esta década, y que ha sido la pieza clave que ha convertido a grandes empresas en auténticos gigantes. NVIDIA ha sido una de las más beneficiadas por el auge de la IA, y muchas otras firmas, como AMD, TSMC y Open AI también están disfrutando del momento dorado que vive esta tecnología.

Sin embargo, a pesar del peso que tiene a nivel mundial no faltan voces que hablan de una enorme burbuja que podría explotar pronto, y de otras tecnologías que acabarán ensombreciendo a la inteligencia artificial, aunque no hay consenso en cuanto a fechas.

En una reciente entrevista Pat Gelsinger, ex-CEO de Intel, dijo que está convencido de que la computación cuántica se convertirá en la próxima gran revolución en el sector tecnológico, y que esta será la que romperá la burbuja de la IA.

Conociendo el potencial de la computación cuántica, gracias a la capacidad de los cúbits mantener dos estados de forma simultánea, no podemos poner en duda su capacidad para transformar el mundo de la computación para siempre, pero la pregunta es cuándo ocurrirá esto realmente.

El CEO de NVIDIA cree que todavía faltan al menos dos décadas para que la computación cuántica se convierta en una realidad para el mercado de consumo general. Pat Gelsinger cree que esto está mucho más cerca, y que podría ocurrir dentro de unos pocos años.

Pat Gelsinger está convencido de que la explosión de la burbuja de la IA y la democratización de la computación cuántica serán un duro mazazo para las GPUs, y que este componente empezará a verse desplazado a finales de esta década, hasta tal punto que esto podría marcar el principio del final de este componente.

Con la popularización de la computación cuántica las GPUs dejarían de tener sentido, según Pat, una afirmación que, francamente, me parece demasiado atrevida, sobre todo porque este componente no solo se utiliza para acelerar cargas de IA, también tiene un rol fundamental en muchos otros escenarios, como el gaming, por ejemplo.

Personalmente no creo que la computación cuántica vaya a desplazar tan rápido a la computación tradicional, y menos aún que vaya a marcar el final de la IA o de las GPUs, ni siquiera a largo plazo.

Todavía nos encontramos en una etapa muy temprana, tanto que ni siquiera hemos logrado crear una computadora cuántica de tamaño compacto capaz de superar las limitaciones más importantes de este tipo de computación, y estamos muy lejos de poder dar forma a un sistema realmente económico.