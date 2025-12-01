Noticias
AMD confirma el Ryzen 7 9850X3D
El procesador Ryzen 7 9850X3D ha aparecido listado en el portal web de AMD Francia. Se confirma así uno de los nuevos modelos con caché virtual 3D basados en la arquitectura Zen 5.
AMD seguirá ampliando su catálogo de procesadores 3D V-Cache. Una tecnología que los han convertido en objeto de deseo para jugadores de todo el mundo y los modelos estrella de la compañía para ‘comerle’ cuota de mercado a Intel. Si el reciente Ryzen 5 7500X3D (Zen 4) ha llegado para ‘democratizar’ el uso de estos diseños con caché apilada en 3D por su precio económico, el que nos ocupa formará parte de la nueva generación con la última arquitectura de la compañía.
Ryzen 7 9850X3D, AMD a por todas
AMD está desarrollando dos actualizaciones adicionales a su serie de procesadores «Granite Ridge», los Ryzen 9000 X3D. Uno de ellos será el Ryzen 9 9950X3D2 que ascenderá directamente al top de la oferta de AMD como buque insignia de los que usan caché virtual 3D. Este modelo no se ha confirmado todavía, pero se espera se presente en el CES 2026 que se celebrará el próximo enero.
El segundo será el Ryzen 7 9850X3D y también se espera para la feria de Las Vegas. La sorpresa ha sido su aparición sin anuncio previo en una página oficial de AMD. Ambos usarán matrices de mayor capacidad para responder al lanzamiento de los ‘Arrow Lake Refresh’ de Intel y la siguiente plataforma, ‘Nova Lake’.
El Ryzen 7 9850X3D tendrá 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo, un TDP de 120 vatios y una caché L3 de 96 Mbytes. Su frecuencia de trabajo máxima será de 5,6 GHz. Esto representa un aumento de 400 MHz con respecto al modelo Ryzen 7 9800X3D, que tiene la misma caché y configuración de núcleos.
El lanzamiento es importante teniendo en cuenta que se trata de una mejora sobre el 9800X3D, la CPU con 3D V-Cache más vendida de AMD. No se ha listado precio, pero no debería subir demasiado sobre el Ryzen 7 9800X3D, un modelo que puedes encontrar en oferta por 467 euros en la campaña del Cyber Monday 2025. Pronto lo sabremos; se espera presentación oficial en el CES.
