Microsoft y sus «trucos» contra las cuentas locales en Windows 11

Microsoft ha comenzado a marcar las cuentas locales de Windows 11 como potencialmente «erróneas». Tranquilo; no tienes ningún problema. Es un nuevo intento de presión para que los usuarios usen en su lugar cuentas ID de Microsoft que lleven a su vez a usar sus propios servicios (OneDrive, Office…) frente a los de la competencia.

Microsoft ha sido acusado durante mucho tiempo de usar ‘patrones oscuros’ para empujar a los usuarios de Windows a elegir opciones que la compañía prefiere sobre las que los usuarios elegirían sin ningún tipo de presión. Un patrón oscuro es una interfaz de usuario que ha sido cuidadosamente diseñada para lograr ese objetivo.

Las cuentas locales de Windows 11 están en el punto de mira, como ya estuvieron las de Windows 10. Microsoft complica la vida a los usuarios obligando por defecto a usar cuentas ID durante la instalación del sistema operativo y aunque hay soluciones para solventar el proceso no todos los usuarios lo conocen.

Ahora vuelve a la carga añadiendo una «X» en rojo en la imagen del perfil de las cuentas locales como puedes ver en la imagen de portada. Ello hace parecer que la cuenta o el mismo sistema tiene un problema importante, pero cuando el usuario pulsa sobre la misma se encuentra con publicidad de OneDrive y otros productos de Microsoft. Esta configuración se ha detectado en la compilación Developer build 23419 de Windows 11 de finales de marzo. Microsoft no informó de ello en el registro de cambios oficial.

Decir que Windows 11 puede funcionar con una cuenta local creada por el usuario o con una cuenta ID de Microsoft. El funcionamiento de algunas características del sistema operativo y su administración cambia según seleccionemos una u otra. Una cuenta en línea tiene ventajas como una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones adicionales.

Sin embargo, una cuenta local tiene otras ventajas no menores, como no estar vinculada a una identidad en línea que puede ser pirateada. Por no hablar de su mayor grado de privacidad, uno de los puntos más polémicos de los últimos Windows 11 cuya telemetría y recolección de datos es superior a la que sería recomendable.

Nuestra opinión la conoces. Microsoft debería informar de las ventajas de cada tipo de cuentas y ponerlas al mismo lugar de manera transparente para que sea el usuario el que elija la que prefiera. Todos estos patrones oscuros son «trucos» (algunos muy burdos y no esperables de una compañía como Microsoft) que no respetan a los clientes. Esperemos que este tipo de procedimiento se elimine y no llegue al canal estable.