El desastre de seguridad de Windows es peor de lo que se pensaba, aseguran desde Forbes al analizar el informe publicado por Dell en la última presentación de resultados financieros donde informaban que mil millones de computadoras personales seguían usando Windows 10.

La situación global del escritorio informático es preocupante y no creemos que sea una sorpresa, si bien los últimos datos conocidos de ‘PCs obsoletos’ duplican los que se venían manejando. La cuota de mercado de Windows 10, recordemos, un sistema operativo que ha finalizado su ciclo de vida y que no cuenta con soporte oficial, se eleva por encima del 42%, según los últimos datos de StatCounter. Los datos del director de operaciones de Dell, Jeff Clarke, van en esa línea. La migración a Windows 11 no ha funcionado y está bastante por detrás de las versiones anteriores.

Todo ello ha provocado una situación que -a groso modo- divide el uso de Windows (instalado en unos 1.500 millones de PCs activos) en tres partes casi iguales. Una parte usa Windows 11; otra usa Windows 10, pero los usuarios no quieren actualizar y la tercera son las del grupo que Microsoft considera «incompatibles» en hardware y no pueden actualizar aunque quisieran.

El desastre de seguridad de Windows

Qué te vamos a contar que no sepas… Los usuarios seguimos manteniendo PCs con Windows 10 porque Windows 11 es un fiasco sin solución. Y de ello solo hay un responsable: Microsoft. La gestión del aumento de los requisitos de hardware ha sido un caos insuperable desde el lanzamiento; hay partes esenciales de la interfaz de usuario sin rematar; el sistema tiene más anuncios, más Bloatware y más telemetría que Windows 10. Es más lento, menos personalizable y menos estable, acumulando una escalada de errores y fallos en cada actualización debido a un control de calidad simplemente inexistente.

Y el futuro no es prometedor. Microsoft sigue empeñado en añadir funciones de inteligencia artificial cuando los usuarios lo que quieren, lo que queremos, es un sistema ligero, rápido y estable. Todo lo contrario a Windows 11.

En este escenario se enmarca la problemática de la ciberseguridad, muy seria. Aunque Microsoft amplió (gratuitamente) el programa de seguridad extendida de Windows 10 hasta octubre de 2026 no hay datos públicos de inscritos y se teme que una buena parte de los mil millones de PCs nombrados no estén parcheados con el riesgo indudable de estar abiertos a ciberataques.

Aquí hay que seguir recomendando encarecidamente que si usas Windows 10 actives el programa ESU. O pruebes la gran alternativa que es Linux para mantener tus equipos protegidos.