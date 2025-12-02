Samsung ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, la apuesta más ambiciosa del gigante surcoreano en móviles inteligentes con su doble sistema de plegado y tres pantallas interiores.

Hace una década que Samsung arrancó la aventura de los móviles plegables aprovechando las posibilidades que ofrecían la nueva generación de pantallas flexibles. Aunque hay oferta del resto de marcas (excepto Apple del que se sigue esperando su iPhone Fold) domina el sector con mano firme y el modelo que nos ocupa es otro salto de nivel.

Y es que, según la compañía, el Galaxy Z TriFold resuelve uno de los desafíos más antiguos de la industria móvil: «ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento premium y productividad, todo en un solo dispositivo».

Galaxy Z TriFold, gigante, delgado y multiplegable

El nuevo modelo usa el formato tipo libro del Galaxy Z Fold7, pero con un plegado más que lleva su tamaño a cotas desconocidas en móviles. Tal y como esperábamos, cuando está totalmente desplegado, es más un tablet de medio formato con unas dimensiones de 159,2 x 75,0 mm y pantalla con 10 pulgadas de diagonal. Si su grosor plegado es de 12,9 mm, desplegado bate récords con sus 3,9 mm. El peso total se eleva a 309 gramos.

Samsung ha añadido resistencia al agua y al polvo, con una clasificación IP48. Como era de esperar, el TriFold utiliza el sistema de plegado más avanzado del fabricante, con dos bisagras de diferentes tamaños con un diseño de doble riel. El chasis está fabricado con aluminio Advanced Armour y una capa de polímero reforzado con fibra de vidrio cerámico que protege el panel. Samsung no ha especificado el grado de resistencia, en número de pliegues máximos permitidos para cada pantalla, pero probablemente serán menos que los plegables tradicionales.

La pantalla flexible interior es el componente estrella. Un panel AMOLED dinámico de 10 pulgadas con una resolución de 2160 x 1584 píxeles, una frecuencia de actualización de 120 Hz, un brillo máximo de 1600 nits y soporte para el 100% de la gama de color DCI-P3. Además, dispone de otra pantalla en la cubierta, también OLED, de 6,5 pulgadas, brillo máximo de 2600 nits y tasa de refresco de 120 Hz.

Samsung ha seleccionado un SoC de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite, como motor principal. Incluye 16 Gbytes de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB. Para el sistema de cámaras, Samsung utiliza una lente gran angular de 200 MP, una lente ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 10 MP con zoom óptico de 3x y zoom digital de 10x. Tanto la cubierta como la pantalla principal cuenta con cámara adicional de 10 MP para autofotos y videollamadas.

A la última en conectividad inalámbrica, soporta banda ancha móvil 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y NFC. Un sensor de huellas dactilares capacitivo de montaje lateral permite la autenticación biométrica, mientras que la batería tiene una capacidad de 5.600 mAh, con carga rápida de 45 vatios.

Preinstala Android 16 con la última versión de la interfaz One UI propia del fabricante Para aprovechar al máximo la pantalla de 10 pulgadas, incluye un cliente Samsung DeX independiente, que transforma el smartphone en un PC. Pueden configurarse hasta cuatro espacios de trabajo y ejecutar cinco aplicaciones simultáneamente. Quien necesite más capacidad de visualización puede conseguirlo con monitores externos.

El Galaxy Z TriFold estará disponible a mediados de diciembre en Corea del Sur y ya en 2026 se expandirá a otras regiones como Estados Unidos y Europa. Solo se venderá en un acabado de color (negro) y aunque no se ha revelado precio oficial, se habla de que estará al ‘nivel’ de sus características: entre los 2.500 y 3.000 dólares. Te dejamos un vistazo previo en vídeo de los pocos que han podido probar el plegable fuera de Samsung.