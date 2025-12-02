Noticias
La Raspberry Pi 5 con 1 GB confirma el problemón del precio de las memorias
La Raspberry Pi 5 con 1 GB ya está disponible. Una versión inusual solo para proyectos con necesidades básicas y electrónica simple que llega junto a un aumento de precios en el resto de versiones.
Raspberry Pi es líder absoluto en el segmento de computadoras de placa única o SBC y se ha venido significando por mantener precios reducidos como corresponde a una fundación sin ánimo de lucro. Pero la situación del mercado, con la insaciable IA acaparando la producción de memorias informáticas, ha provocado el mayor aumento de precios de su historia.
Eben Upton, director ejecutivo de Raspberry Pi Trading, explica que los ajustes de precios se producen tras un aumento inusual en los costes de la memoria LPDDR4 que usan sus placas. El ejecutivo señala lo conocido: la oferta se ha reducido en toda la industria, ya que los desarrolladores de infraestructura de IA siguen adquiriendo grandes volúmenes de memorias. Aunque su formato es distinto al usado en el mercado cliente, los grandes fabricantes las están priorizando ante su mayor rentabilidad.
Upton destaca que el problema es temporal y promete bajar precios cuando puedan: «Seguimos comprometidos con la reducción del coste de la informática y esperamos revertir estos aumentos de precios una vez que se reduzcan».
Raspberry Pi 5 con 1 GB y aumento de precios
El anuncio llega con el lanzamiento de la Raspberry Pi 5 con 1 GB. La versión cuenta con el mismo procesador (ARM Cortex A76 de cuatro núcleos a 2,4 GHz) y la conectividad (Wi-Fi de doble banda y conexión PCI Express) del resto de versiones. La diferencia estriba en la memoria RAM instalada, 1 GB que se antojo bastante poco para las necesidades actuales, incluso para una SBC. El precio oficial de la nueva versión es de 45 dólares, mientras que el resto se actualiza con una subida de precios significativa, desde 5 dólares más de la versión con 2 GB (55 dólares) hasta 25 dólares más de la versión con mayor capacidad de memoria, la de 16 GB que pasa a costar 145 dólares.
Nuevos precios de las Raspberry Pi
Aunque previsibles, no son buenas noticias. Las memorias son un componente esencial que se usa para todo y en cualquier producto electrónico. La memoria RAM se ha convertido en un artículo de lujo, el precio de los módulos se ha disparado y es imposible encontrar buenos precios incluso en campañas como la del Black Friday.
Los módulos de RAM solo son un ejemplo, porque la falta de oferta y la subida de precios afecta a cualquier segmento del mercado cliente, desde un móvil inteligente a una consola portátil. Y también a estas placas SBC como Raspberry Pi.
