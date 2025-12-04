GeForce Now cerrará 2025 sumando 30 juegos en diciembre

GeForce Now no baja el ritmo ni en el tramo final del año. El servicio de juego en la nube de NVIDIA vuelve a protagonizar su cita semanal con nuevos títulos y novedades para su cada vez más extenso catálogo, consolidando una política de incorporaciones que se mantiene firme incluso cuando el calendario se acerca a sus últimas páginas. Fiel a ese compromiso, la plataforma se prepara para cerrar el año con un movimiento que va más allá del goteo habitual, y que confirma que, también en diciembre, hay razones de peso para mirar hacia la nube.

Diciembre arranca con fuerza en GeForce Now, y lo hace con nombres que no necesitan presentación. Call of Duty: Modern Warfare II y Modern Warfare III aterrizan en el servicio de juego en la nube de NVIDIA a través de Ubisoft, marcando un hito para los fans del shooter más popular del planeta. Esta incorporación representa un gran paso para la franquicia dentro del ecosistema GeForce Now, al permitir jugar desde prácticamente cualquier dispositivo sin depender de un hardware de gama alta. A su lado, otras sagas icónicas como Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y Spyro Reignited Trilogy también se suman al catálogo, añadiendo ese toque nostálgico que tan bien encaja entre los usuarios del servicio. Estas remasterizaciones, que combinan jugabilidad clásica con gráficos modernizados, prometen horas de diversión con el valor añadido de la portabilidad que ofrece la nube.

Pero si lo que se busca es experimentar lo último del panorama indie y narrativo, Lost Records: Bloom & Rage y XOCIETY merecen atención. El primero, un juego narrativo con tintes dramáticos, es una de las propuestas más prometedoras del catálogo de Xbox Game Pass este mes, mientras que XOCIETY, disponible a través de Epic Games Store, destaca por su estética atrevida y su original enfoque en la simulación de sociedades futuristas. También destaca OCTOPATH TRAVELER 0, la nueva entrega de esta celebrada saga de JRPG que apuesta de nuevo por una combinación impecable entre combate por turnos y un estilo visual HD-2D único. Este trío de lanzamientos refuerza la variedad del servicio, dando voz tanto a los grandes estudios como a las propuestas más arriesgadas del panorama independiente.

Y si hablamos de variedad, el resto del mes no se queda corto. GeForce Now ha confirmado la llegada de títulos tan esperados como Warhammer 40,000: Space Marine 2, ideal para los fans de la acción intensa y el universo de Games Workshop, así como Arc Raiders, el ambicioso shooter cooperativo de extracción que debutará a través de Epic Games Store. Los usuarios también podrán disfrutar de experiencias tan dispares como Dome Keeper, Citizen Sleeper o Jurassic World Evolution 3, que se suman al servicio junto con joyas narrativas como Witchfire o aventuras con ambientaciones únicas como Pacific Drive. En conjunto, diciembre marca un cierre de año sobresaliente para GeForce Now, consolidando su apuesta por un catálogo robusto y diverso.

Más allá del listado de juegos que llegan en diciembre, hay un anuncio que marca un antes y un después en la trayectoria de GeForce NOW: la incorporación de los primeros títulos de Activision Blizzard al servicio, gracias a su disponibilidad dentro de Ubisoft+ Premium. Esto significa que juegos tan esperados como Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Modern Warfare III, ya mencionados entre las novedades del mes, podrán jugarse en la nube mediante la suscripción a Ubisoft+, junto a clásicos como Crash Bandicoot N. Sane Trilogy o Spyro Reignited Trilogy. Es una jugada estratégica de gran calado, no solo por el calibre de las franquicias implicadas, sino también por lo que representa en cuanto a licencias cruzadas y sinergias entre plataformas.

Además, NVIDIA ha introducido mejoras clave en la experiencia de usuario, como el inicio de sesión simplificado con cuentas de Battle.net, lo que facilita el acceso a títulos como Overwatch 2 o Diablo IV desde GeForce NOW. A esto se suma una promoción especial por tiempo limitado: 50% de descuento en el primer mes para nuevos usuarios de los planes Performance y Ultimate, así como un sorteo de suscripciones Ultimate anuales, activo hasta el 7 de diciembre. Un conjunto de incentivos que refuerzan el compromiso de NVIDIA con la expansión del juego en la nube, tanto en catálogo como en comodidad de uso.

Para quienes no lo conozcan, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Su principal ventaja es que permite conectar con las bibliotecas de las principales plataformas digitales, como Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect o Xbox. Esto significa que puedes jugar a los títulos que ya posees en esas tiendas desde cualquier dispositivo compatible con el servicio, sin preocuparte por las especificaciones técnicas de tu equipo. Todo se ejecuta en la nube, con una calidad gráfica excepcional, tiempos de carga mínimos y una experiencia fluida incluso en ordenadores modestos, móviles o televisores.

Las modalidades de suscripción disponibles son:

Gratuito : Es la opción más básica y no requiere ningún pago. Permite sesiones de juego de hasta dos horas y acceso estándar a los servidores, lo que implica posibles tiempos de espera en horas punta. Es ideal para quienes quieren probar el servicio o no necesitan un rendimiento máximo.

Priority : Esta suscripción intermedia mejora notablemente la experiencia, con acceso preferente a los servidores, sesiones de hasta seis horas y calidad gráfica superior gracias al uso de trazado de rayos y otras tecnologías avanzadas. Es una opción muy recomendable para quienes buscan una experiencia consistente y visualmente impactante, sin llegar al máximo nivel de exigencia.

Ultimate RTX 5080: El plan más completo, diseñado para los jugadores más exigentes. Ofrece acceso a servidores que simulan un equipo equipado con una GeForce RTX 5080, permitiendo jugar con resolución 4K, hasta 120 fotogramas por segundo, trazado de rayos activado y sesiones de hasta ocho horas. Pensado para quienes buscan el mejor rendimiento posible, con la máxima calidad gráfica disponible en la nube.

Nuevos juegos en GeForce Now

Y como cada jueves, toca repasar los títulos que se suman esta semana al catálogo de GeForce Now:

MARVEL Cosmic Invasion (Nuevo en Steam y Xbox, Game Pass)

(Nuevo en Steam y Xbox, Game Pass) Call of Duty: Modern Warfare II (Nuevo en Ubisoft)

(Nuevo en Ubisoft) Call of Duty: Modern Warfare III (Nuevo en Ubisoft)

(Nuevo en Ubisoft) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Nuevo en Ubisoft)

(Nuevo en Ubisoft) XOCIETY (Nuevo en Epic Games Store)

(Nuevo en Epic Games Store) Spyro Reignited Trilogy (Nuevo en Ubisoft)

(Nuevo en Ubisoft) Lost Records: Bloom & Rage (Nuevo en Xbox, Game Pass)

(Nuevo en Xbox, Game Pass) OCTOPATH TRAVELER 0 (Nuevo en Steam)

(Nuevo en Steam) ROUTINE (Nuevo en Steam y Xbox, Game Pass)

(Nuevo en Steam y Xbox, Game Pass) MIMESIS (Steam)

Además, veamos también los juegos que llegarán el resto del mes de diciembre: