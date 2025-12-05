La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación antimonopolio por la decisión de Meta de bloquear chatbots de IA rivales en WhatsApp.

La investigación llega en respuesta a un cambio de política en WhatsApp, modificando su API empresarial para prohibir los chatbots de propósito general en la aplicación de mensajería instantánea, argumentando que la API no estaba diseñada para ser una plataforma para la distribución de chatbots. Bueno, menos el propio de Meta…

El resultado es que a partir del 15 de enero de 2026, los chatbots de propósito general dejarán de estar permitidos en WhatsApp Business Platform, lo que afectará de forma directa al ChatGPT de OpenAI, Microsoft Copilot, Perplexity y el resto de soluciones.

En el anuncio de la investigación, el brazo ejecutivo de la UE dijo que le preocupaba que la política de Meta «pudiera impedir que proveedores externos de inteligencia artificial ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo».

Meta no quiere chatbots de IA rivales en WhatsApp

Como resultado de la nueva política, los proveedores de IA de la competencia podrían no poder contactar a sus clientes a través de WhatsApp. Por otro lado, el servicio de IA de Meta, «Meta AI», seguiría siendo accesible para los usuarios de la plataforma, escribió la Comisión.

«Los mercados de IA están en auge en Europa y más allá. Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas se beneficien plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que las empresas digitales dominantes abusen de su poder para desplazar a competidores innovadores», declaró Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva y responsable de competencia en la Comisión Europea.

“Es por ello que estamos investigando si la nueva política de Meta pudiera ser ilegal según las reglas de competencia y si debemos actuar rápidamente para evitar cualquier posible daño irreparable a la competencia en el espacio de la IA”, dijo Ribera.

La respuesta de Meta sigue en la misma línea que cuando saltó la polémica: «La aparición de chatbots de IA en nuestra API empresarial supone una carga para nuestros sistemas que no fueron diseñados para soportar». La realidad del asunto es la que ya te contamos: Meta quiere que la única IA conversacional dentro de WhatsApp sea la suya.

Si Meta es declarada culpable de violar las normas antimonopolio de la UE, podría ser multada con hasta el 10% de sus ingresos anuales globales, y la Comisión podría imponerle medidas adicionales. Claro qué, de aquellos polvos estos lodos… La UE y el resto de reguladores es directamente responsable de esta situación por haber permitido que Meta tenga una posición de privilegio colosal en redes sociales. Y sí, hablamos de la autorización para comprar WhatsApp, Instagram… en una concentración de poder que ahora pasa factura.