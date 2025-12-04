Google ha publicado Android 16 QPR2, una nueva actualización para el sistema operativo móvil que entre otras novedades marca el inicio del programa de lanzamientos semestrales de Google, lo que eventualmente permitirá mantenerlo mejor actualizado.

Desde que Google lanzó la primera versión de Android en 2008, ha venido publicando una sola actualización mayor cada año. Ello ha provocado que móviles relativamente nuevos de los numerosos fabricantes que trabajan con Android tuvieran que esperar meses para recibir la última versión del sistema operativo, tras su llegada a los dispositivos Pixel de la misma Google, que son siempre los primeros en recibirla.

Cuando Google dejó de nombrar sus lanzamientos de Android con nombres de postres y comenzó a utilizar números, las cosas han cambiado y este Android 16 QPR2 marca el inicio del programa de lanzamientos semestrales.

Novedades de Android 16 QPR2

Esta versión incluye menos cambios que la actualización de junio. Entre las novedades más importantes se encuentra un enfoque más inteligente para las notificaciones al introducir un organizador que clasifica las alertas de baja prioridad en categorías como Noticias, Promociones o Redes Sociales, además de resúmenes de notificaciones con IA diseñados para condensar chats largos o mensajes de grupo en destacados.

QPR2 también ofrece a los usuarios mayor control sobre la apariencia de las pantallas de inicio. El usuario puede elegir formas de iconos personalizadas más allá del círculo predeterminado, y los iconos forzados o con temas automáticos garantizan una estética uniforme incluso en aplicaciones que no los admiten de forma nativa.

El tema oscuro se ha actualizado con la opción de «Tema Oscuro Expandido», que fuerza el modo oscuro en muchas aplicaciones que, de otro modo, tendrían una interfaz clara por defecto. Android 16 QPR2 amplía algunas ventajas del sistema, como la vuelta de los widgets de la pantalla de bloqueo, accesibles deslizando hacia la izquierda.

También se han mejorado los controles de brillo en contenido HDR mediante un nuevo control deslizante de brillo HDR mejorado, que ayuda a gestionar la intensidad de la pantalla al visualizar este contenido. Hay otras capacidades ampliadas para desarrolladores y medios, con nuevas API para audio, enrutamiento y pruebas de múltiples pantallas.

Android 16 QPR2 llegará primero a los dispositivos propios de Google (Pixel 6 y posteriores) y llegará después a los móviles de terceros, dependiendo del trabajo de cada uno de los fabricantes con sus propias interfaces.