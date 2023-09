15 años del primer Android y la batalla contra iPhone

Este fin de semana se han cumplido 15 años del primer Android, cuando Google, HTC y T-Mobile anunciaron en un gran evento en Nueva York el teléfono móvil HTC Dream. Denominado T-Mobile G1 en Estados Unidos y algunas partes de Europa, el terminal estuvo disponible un mes después para abrir una nueva era en la computación mundial y abrir una batalla mediática y judicial con Apple que duró una década.

El periodo previo al lanzamiento del primer dispositivo con sistema operativo de Google generó un gran entusiasmo. Aunque ahora parezca increíble ante la gran cantidad de smartphones disponibles, hace solo quince años muy pocos consumidores tenían acceso a un móvil inteligente. El iPhone de Apple solo llevaba un año en el mercado y el HTC Dream prometía ser un «iphone-killer» que llevara la movilidad inteligente al público masivo.

Antecedentes

El comienzo del siglo XXI confirmó a Nokia como el primer productor de móviles. Con el permiso de Motorola y de una BlackBerry (RIM) más enfocada al sector profesional, la compañía finlandesa arrasaba en el mercado de la telefonía móvil de consumo. Pero seguían siendo móviles ‘tontos’ por mucho que la llegada del 3G en 2001 diera paso a mayores velocidades de transmisión de datos y capacidades que permitían la llegada de nuevos servicios.

Se avecinaban grandes cambios en la industria del móvil y la nueva era comenzó el 9 de enero de 2007 cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone. Después de arrasar en la industria de la música con los iPod, Apple volvió a hacerlo. El terminal no solo revolucionó por completo la industria de las telecomunicaciones, también la de la computación abriendo, de paso, la actual era de la movilidad.

En aquellos momentos, Google ya planeaba convertirse en un actor importante de la nueva industria del móvil. Había adquirido Android en 2005 a una compañía pequeña, pero prometedora, Android Inc., y se había asociado con algunos de los fabricantes y operadoras punteras en el mundo. Pero todavía no había lanzado su primer dispositivo. El lanzamiento del iPhone quebró los planes de Google. Sus responsables admitieron años después que el iPhone original estaba a años luz del desarrollo del primer Android, que no llegó hasta el anuncio del HTC Dream en septiembre de 2008.

Un año antes, Google había dado un paso fundamental que también cambiaría la industria tecnológica. Y es que frente al modelo propietario, exclusivo y cerradísimo de Apple, Google presentó Android en noviembre de 2007 junto a la creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones, que tenían el objetivo de avanzar en estándares abiertos.

Android se ofreció a los fabricantes libre de royalties permitiendo incluso la implementación de capas a modo de interfaces personalizables por los distintos fabricantes. La apertura de una tienda de aplicaciones similar a la App Store acogió a miles de desarrolladores asegurando la llegada de aplicaciones de terceros. Hoy se cuentan por millones.

La historia más cercana de móviles ya la conoces. Un número incontable de compañías y productos usan Android, actualmente el sistema operativo líder del mercado de smartphones y también el número 1 por dispositivos globales en uso una vez que desplazó al Windows de Microsoft. Samsung, el fabricante de Android más destacado, hace tiempo que batió a Apple en venta de smartphones y a Nokia en móviles, convirtiéndose en el primer productor mundial.

Cómo era el primer Android

El HTC Dream (llamado T-Mobile G1 en algunas regiones) fue presentado el 23 de septiembre de 2008 en un evento en Nueva York convertido en gran acontecimiento mundial, como merecía el primer dispositivo en incorporar el sistema operativo móvil Android. Estuvo disponible a partir del 22 de octubre por un precio agresivo de 179 dólares en Estados Unidos comercializado por el operador T-Mobile con dos años de contrato, aunque estuvo disponible en todo el planeta.

La compañía taiwanesa HTC, que en aquellos momentos se encontraba en sus mejores momentos, fue la elegida para crear el primer ‘Google Phone’. El terminal contaba con una pantalla multitáctil capacitiva de 3,2 pulgadas y resolución nativa de 320 x 480 píxeles. La pantalla se podía deslizar para dejar a la luz un teclado QWERTY que era la principal diferencia en diseño con el iPhone de Apple.

Su motor SoC era un Qualcomm MSM7201A (ARM11) funcionando a 528 MHz, junto a una gráfica Adreno 130. Contaba con 192 Mbytes de RAM y 256 MB de almacenamiento interno ampliable con tarjetas microSD. Su batería era reemplazable y tenía 1150 mAh de capacidad para un peso de 120 gramos. Sus dimensiones, salvo el grosor, eran similares a las de iPhone.

Disponía de una cámara de 3,2 megapíxeles con autofoco y estaba al día en conectividad, con Wi-Fi y banda ancha 3G. El Android instalado, aunque primitivo, ya ofrecía las virtudes que hemos ido viendo en estos quince años, una pantalla de inicio totalmente personalizable y bastantes aplicaciones, obviamente las principales de Google como Gmail, Maps, Chrome, Talk, Calendar… y el acceso a una tienda de apps que crecería de manera exponencial años siguientes.

El terminal fue un éxito de ventas, teniendo en cuenta los estándares de la época. Solo T-Mobile vendió un millón de unidades en los primeros dos años. En aquellos momentos, Android tenía solo el 6% de cuota de mercado en móviles, superado por iOS/iPhone, BlackBerry y Windows Mobile, pero su progresión ascendente fue inmediata.

Más importante que el terminal en sí y sus ventas, fue la apertura de la plataforma como software libre y de código abierto disponible en AOSP (Android Open Source Project). Libre de royalties, aunque con ciertos compromisos a la hora de instalar servicios y apps de Google, los fabricantes lo acogieron masivamente. Hoy Android, es el sistema líder de la telefonía mundial con una cuota estimada del 70%. También domina en el general de la computación al superar a Windows.

Android VS. iPhone

«Voy a destruir Android porque es un producto robado»… Es la cita literal que puede leerse en la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson. El malogrado cofundador de Apple no se tomó nada bien el lanzamiento del primer Android y dijo a sus colaboradores estar dispuesto a gastar los 40.000 millones de dólares que Apple tenía en caja para destruir el sistema de Google.

La furia de Jobs en torno a Google y su software para teléfonos inteligentes está bien documentada y las numerosas demandas que se sucedieron contra el gigante de Internet y sus socios demostraron que Jobs hablaba muy en serio con sus acusaciones de robo. Y eso que la historia hubiera podido ser otra bien distinta.

Android comenzó como su propia empresa (Android Inc.) en 2003 y no fue adquirida por Google hasta 2005. Mientras tanto, Apple había tenido un gran éxito con otros productos móviles como los iPod. El iPhone se presentó en enero de 2007 y a finales de año Google mostró dos prototipos, uno similar al definitivo HTC Dream, pero el segundo era un calco del iPhone. Jobs estalló en cólera y amenazó con la destrucción de Android utilizando «cada centavo de los 40 mil millones de dólares de Apple en el banco».

Para complicar la situación aún más, Google nombró como CEO a Eric Schmidt, quien también formaba parte de la junta directiva de Apple. «Había tanta superposición que era casi como si Apple y Google fueran una sola empresa», escribió el periodista Steven Levy en su libro de 2011 ‘In the Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives’. Sin embargo, las cosas no fueron tan acogedoras.

Schmidt dejó la junta directiva de Apple en 2009 debido a los potenciales conflictos de intereses y así comenzó una serie de demandas que involucraban a Apple y a varios socios de Google por supuestas infracciones de patentes relacionadas con los móviles. El más notable de los socios de Google fue Samsung, a quien Apple acusó de infringir una serie de patentes, incluidas las relacionadas con funciones básicas como tocar para hacer zoom y deslizar para desbloquear.

Estas batallas legales se prolongaron durante años. Hasta su fatídico fallecimiento Steve Jobs aseguró que «era un hecho que Samsung copió descaradamente nuestro diseño». Las disputas judiciales se extendieron hasta 2018, cuando ambas partes firmaron un acuerdo extrajudicial. Dicen en CNET al analizar estos quince años de batalla que ambos salieron favorecidos: «observando el desarrollo no solo del software sino también de los teléfonos que lo ejecutan, parece claro que ambas partes continuaron tomando prestadas ideas mutuamente».

Ciertamente, en tecnología, todos se copian a todos. Funciones como imagen en imagen, correo de voz en vivo, personalización de la pantalla de bloqueo y traducción en vivo, llegaron antes a Android que a iOS, mientras que el uso de widgets para personalizar la pantalla de inicio se consideró durante mucho tiempo un diferenciador de Android. Esa característica finalmente también llegó a iOS. De igual manera podríamos citar una docena de características y funciones del sistema de Apple que «inspiraron» otra similares en Android.

Al celebrar los 15 años del primer Android no está claro quién será el vencedor final. «Estamos en una encrucijada interesante para Android», indican los analistas de CCS Insight. «Aunque su éxito en términos de volumen es indiscutible, está perdiendo cada vez más cuota frente a Apple en el espacio de los smartphones premium». Los propios Pixel de Google, cuya siguiente generación será presentada la semana próxima, son algunos de los mejores Android existentes, pero sus ventas son residuales frente a lo que vende Apple. Google, como el primer día, depende de su ecosistema de socios.