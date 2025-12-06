La GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD es una placa base singular que pretende marcar un hito en diseño y estética al incluir materiales naturales como la madera y el cuero en algunas de sus zonas. O como dice el fabricante: «diseñada para el experto exigente, esta placa base transforma la tecnología fría en un elemento acogedor que encaja en tu hogar».

La electrónica necesita materiales conductores para realizar sus funciones. Y más una placa base, elemento central donde se conectan el resto de componentes de una computadora personal. Pero, ¿por qué no añadir otro tipo de materiales más naturales que ofrezcan un mayor grado de armonía y elegancia?

Obviamente, materiales como la madera y el cuero que no conducen la electricidad y además no disipan bien el calor, tienen una función estética que siguen la tendencia de integrar materiales naturales en el hardware de PC, especialmente en las torres. Si estabas buscando la placa ideal para instalar en chasis que también apuestan por este tipo de materiales, esta placa de Giga te va a encantar porque tiene muy buena pinta.

GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD, estética y rendimiento

La placa es similar a la X870E AORUS ELITE X3D lanzada en septiembre y promete ofrecer un rendimiento a la altura de su estética. Con socket AM5, está destinada a acoger las últimas generaciones de procesadores de AMD, Ryzen 9000, aunque es compatible también con las series 8000 y 7000.

La alimentación se gestiona mediante una regulador de voltaje digital (VRM) 16+2+2, refrigerado por la tecnología VRM Thermal Armor Advanced de Gigabyte. El PCB se ha reforzado utilizando 8 capas para mejorar la integridad de la señal, lo que permite técnicas de overclocking para subir la velocidad de la memoria DDR5 hasta 9000 MT/s.

Incluye dos ranuras PCIe 5.0 para tarjetas gráficas dedicadas, cuatro slots para memoria RAM y cuatro conectores M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 para cubrir el almacenamiento interno con las SSD más rápidas. En cuanto a conectividad, dispone de dos puertos LAN 5GbE para redes cableadas y Wi-Fi 7 con antena direccional de ultra alta ganancia para conexiones inalámbricas. La conectividad se amplía mediante dos puertos USB Tipo-C USB4 con salida Display Port Alt y HDMI.

El fabricante añade esas pequeñas, pero grandes funciones que nos hacen la vida más fácil, como un DriverBIOS con preinstalación de controlador Wi-Fi que nos permite conectar al encenderse; disipadores de calor M.2 EZ-Flex de alta eficiencia y liberación rápida. No se ha facilitado precio para esta GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD, una placa base singular que marcará terreno por su estética innovadora.