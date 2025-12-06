Noticias
Windhawk 1.7 reúne los mejores MODs gratuitos para personalizar Windows
Windhawk 1.7 es la nueva versión de una de las mejores aplicaciones para personalizar Windows a base de los conocidos como MODs, pequeñas herramientas que permiten modificar la estética o funciones de un software.
Los sistemas operativos de Microsoft nunca han brillado en materia de personalización. En Windows se puede cambiar todo o casi todo, pero variar sustancialmente el aspecto, el comportamiento de sus componentes u obtener acceso a funciones avanzadas, no son tareas que estén accesibles directamente en la interfaz de usuario. Afortunadamente, la comunidad de desarrollo proporciona aplicaciones que hacen el trabajo por nosotros, muchas de ellas gratuitas como puedes ver en alguna de las guías que hemos publicado.
Windhawk 1.7, una «tienda de MODs»
El enfoque de Windhawk es distinto a populares herramientas de personalización como ThisIsWin11, Winaero Tweaker o Ultimate Windows Tweaker. Y es que funciona a modo de repositorio que pretende reunir los mejores MODs gratuitos para personalizar Windows. Incluye mods propios, pero también invita a terceros desarrolladores a incluir los suyos para que estén disponibles desde el cliente general.
De hecho, el número de MODs ha ido aumentando con el tiempo y hoy cuenta con todo tipo de modificadores para los componentes más importantes (y más controvertidos de Windows 11) como la barra de tareas, el menú de inicio, el explorador de archivos, iconos, notificaciones, animaciones del arranque, menús de contexto, modo oscuro y un larguísimo etc.
Además de aumentar el número de mods, Windhawk 1.7 introduce mejoras en la misma aplicación, principalmente que es mucho más rápida al instalar y actualizar módulos, gracias a la descarga de mods precompilados. Además, puedes instalar versiones anteriores de modificaciones, filtrar mods existentes, buscar en la lista de mods instalados y más.
Windhawk 1.7 se desarrolla como código abierto y está disponible gratuitamente en la pagina del proyecto en GitHub. Funciona sobre Windows y Windows 11 y se distribuye en dos versiones, instalable como cualquier ejecutable y portátil donde los datos de configuración se almacenan en la carpeta de la aplicación y no se escribe información en el registro.
Si quieres probarla, te recomendamos que antes de hacer nada hagas copias de seguridad de tus archivos importantes y/o crees puntos de restauración del sistema para revertirlo ante potenciales fallos, incompatibilidades o errores que puedan generarse al aplicar los módulos.
