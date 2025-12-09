NVIDIA sortea una GeForce RTX 5090

NVIDIA ha anunciado una batería de novedades pensadas para reforzar su ecosistema RTX en pleno cierre de año, pero lo que realmente ha encendido a la comunidad es el lanzamiento de un sorteo con premio mayúsculo: una GeForce RTX 5090 Founders Edition personalizada con un diseño exclusivo de Resident Evil Requiem. No se trata de una tarjeta más dentro de la gama ni de un simple rediseño estético, sino de una edición única creada para la ocasión, lo que la convierte —de facto— en un objeto de coleccionista reservado a un único ganador. Para participar, los usuarios deberán acudir a los perfiles oficiales de NVIDIA en Facebook, Instagram y X, donde la compañía ha detallado los pasos necesarios para entrar en el sorteo.

La campaña se acompaña además de nuevas recompensas dentro de GeForce Rewards, entre ellas una mochila oficial de ARC Raiders que los jugadores podrán reclamar a partir del 11 de diciembre a las 15:00 CET desde la aplicación de NVIDIA. Es un guiño a quienes siguen de cerca los lanzamientos asociados a la marca, reforzando la estrategia de fidelización que la compañía lleva meses impulsando mediante elementos cosméticos, sorteos y ventajas exclusivas vinculadas a su software.

En el plano estrictamente técnico, NVIDIA también ha confirmado dos actualizaciones importantes para juegos con soporte RTX. La primera es Doll Impostor, el título cooperativo de terror en el que los jugadores deben identificar al muñeco impostor antes de que el reloj llegue a las 9 de la mañana. El juego acaba de recibir DLSS Super Resolution con el modelo de IA más reciente, lo que se traduce en imágenes más nítidas, mejor rendimiento y un escalado más eficiente incluso en equipos de gama no tan alta. Es un ejemplo más de cómo el DLSS sigue llegando a proyectos independientes, expandiendo su alcance mucho más allá de los grandes lanzamientos AAA.

La segunda novedad es la llegada de Winter Offensive, la nueva actualización de Battlefield 6. Ya disponible, incorpora un mapa nuevo, un modo adicional y un arma inédita, y vuelve a destacar por su excelente integración con las tecnologías de NVIDIA: DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y Reflex. Para aprovechar al máximo este despliegue, la compañía ha liberado un nuevo driver GeForce Game Ready, optimizado específicamente para el juego y pensado para garantizar el mejor rendimiento posible.

El resultado es una semana especialmente movida para el ecosistema GeForce: nuevas funciones, recompensas exclusivas, soporte ampliado en juegos y, sobre todo, un sorteo que probablemente se convierta en uno de los más comentados del año entre los entusiastas del hardware. Porque pocas cosas despiertan tanta expectación como la posibilidad —remota, pero real— de ganar una RTX 5090 customizada y única en el mundo.