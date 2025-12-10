Si te gusta presumir de tu ordenador de sobremesa colocándolo encima del escritorio informático, atención al Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB, un chasis semitorre premium que además de otras características avanzadas en refrigeración, dispone de espacio para cualquier tipo de componente e incluye una pantalla táctil totalmente funcional para monitorización del equipo en tiempo real.

Corsair ha puesto en marcha una campaña de ofertas navideñas que nos permite acceder a una selección de su catálogo a precios más económicos, incluidos sus chasis de PC, donde el fabricante tiene modelos como el impresionante FRAME 5000D. Pero también deja hueco al lanzamiento de nuevas versiones como la que nos ocupa en este artículo.

Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB es una versión mejorada de la conocida FRAME 4000, donde brilla con luz propia una pantalla táctil LCD XENEON EDGE de 14,5 pulgadas con resolución nativa de 2560 x 720 píxeles en un panel AHVA brillante que se mantiene nítido desde cualquier ángulo. Es ideal para la monitorización del sistema en tiempo real, los widgets iCUE o como pantalla secundaria de Windows. Su tecnología multitáctil de cinco puntos garantiza un control intuitivo, y la pantalla viene preinstalada y precableada en el panel lateral, lista para usar desde el primer momento.

La instalación de este tipo de pantallas en los chasis ha venido a revolucionar la manera en que interactuamos con los PCs. Puede mostrar información de la CPU, la GPU y otras métricas del sistema, mantener visibles las apps de chat y música, y servir como un espacio dedicado para herramientas de IA o notificaciones. Al mover los widgets y las apps acopladas al XENEON EDGE, te mantienes conectado a la información crítica sin saturar tu monitor informático.

Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB, estética y espacio

Por supuesto, la refrigeración está al máximo nivel y se ha mejorado significativamente con cuatro ventiladores RS120 PWM ARGB y un control RGB sencillo desde la placa base. Tres ventiladores proporcionan un potente flujo de aire de entrada en la parte frontal, mientras que un cuarto ventilador expulsa el calor eficientemente por la parte trasera. Un nuevo soporte inferior para ventiladores añade mayor flexibilidad y un filtro de aire inferior de longitud completa simplifica el mantenimiento.

Corsair no olvida la estética y el panel lateral de vidrio templado ofrece una vista clara de todo el ensamblaje, mientras que la E/S frontal ahora cuenta con tres puertos USB Tipo-C, incluido un conector de 20 Gb/s para un rendimiento de alta velocidad y una carga conveniente, lo que facilita más que nunca la conexión de dispositivos modernos sin necesidad de adaptadores adicionales.

A pesar del tamaño compacto de su formato semitorre, el chasis admite todo tipo de componentes y configuraciones de refrigeración ambiciosas con el sistema flexible de montaje de ventiladores InfiniRail, soporte para radiadores duales de 360 ​​​​mm y espacio para hasta 13 ventiladores en total. La compatibilidad con placas base de conector inverso como ASUS BTF, MSI Project Zero y Gigabyte Project Stealth garantiza ensamblajes limpios para aquellos que priorizan la gestión limpia de cables. El brazo anti-hundimiento de GPU incluido proporciona estabilidad para tarjetas gráficas de hasta 430 mm de largo, lo que brinda tranquilidad para ensamblajes de alta gama.

Corsair FRAME 4000D LCD RS ARGB está disponible en el portal web del fabricante y el canal especializado en acabados de color blanco o negro. Señalar que Corsair vende por separado kits de montaje de la pantalla XENEON EDGE para su instalación en torres compatibles como las FRAME 4000D y FRAME 5000D.