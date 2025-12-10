Todas las consolas PS5 van a necesitar mantenimiento o morirán en pocos años

Hace unos meses vimos que PS5 tenía un problema importante que podría afectar a la vida útil de millones de consolas en los próximos años. El problema es simple, la consola utiliza metal líquido como material de contacto para acelerar la transferencia de calor de la APU al radiador, pero debido a un fallo de diseño este puede filtrarse y dejar zonas secas en el encapsulado de la APU.

Esas zonas secas en el encapsulado, sin metal líquido para hacer contacto con el radiador, acumularán una mayor cantidad de calor porque este se transferirá mucho peor y de forma más lenta al radiador, lo que aumentará la temperatura de trabajo de la CPU y de la GPU, integradas en la APU, y acabará produciendo problemas de rendimiento y de estabilidad.

Si no se toman medidas y se repone la el metal líquido cualquier PS5 afectada por este problema podría quedar inutilizada y sufrir daños permanentes. Se ha confirmado que esto ocurre sobre todo cuando la consola se utiliza en posición vertical, ya que esta posición favorece el deslizamiento del metal líquido, así que en teoría utilizarla en horizontal puede reducir el impacto de este problema.

La propia Sony es consciente de este problema, y ha intentado solucionarlo con cambios en las versiones más actuales de PS5 y PS5 Pro, que incluyen el uso de medios físicos para evitar fugas del metal líquido, pero parece que estas medidas no han sido efectivas, y que el problema sigue estando presente incluso en los modelos más actuales.

Un profesional que trabaja como modder y como técnico especializado ha confirmado que incluso las PS5 Slim modelo CFI-2016 con menos de un año y medio de vida están afectadas por este problema. Ha compartido en redes sociales imágenes de una consola afectada en la que podemos ver zonas secas en el encapsulado de la APU, y una falta clara de metal líquido en dicho componente.

Este técnico también ha afirmado que:

Todos los modelos de PS5 están afectadas, y que tarde o temprano necesitarán mantenimiento por este problema con el metal líquido.

Da igual si utilizamos la consola en vertical o en horizontal, la degradación del metal líquido se produce igualmente.

Si tu consola se calienta en exceso es probable que esté afectada por este problema, y si se encuentra en garantía te recomiendo que directamente recurras al servicio técnico de Sony, ya que la única solución realmente efectiva es abrirla y cambiar el metal líquido, algo que debe hacer un profesional con experiencia, ya que es un proceso que conlleva riesgos y que si se hace mal puede romper la consola.