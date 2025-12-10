El Ryzen 7 9800X3D ha vendido cinco veces más que todas las CPUs Intel juntas

La tienda alemana Mindfactory.de, una de las más importantes de dicho país, ha compartido los datos de las CPUs más vendidas durante la semana del 1 al 7 de diciembre de este año, y el Ryzen 7 9800X3D se ha convertido en el líder absoluto con 1.290 unidades vendidas. Este éxito se debe a que es el procesador más potente en juegos.

Para poner este dato en contexto, el segundo procesador más vendido durante dicho periodo fue el Ryzen 7 7800X3D, y este registró 500 unidades vendidas. En tercera posición está el Ryzen 7 9700X con 340 unidades vendidas, y en cuarta y quinta posición tenemos a los Ryzen 7 5800X y Ryzen 7 5700X con 210 y 160 unidades vendidas.

La lista de procesadores más vendidos que ha compartido esta tienda alemana muestra un dominio casi absoluto de AMD. Solo tenemos que ver que el procesador más vendido de Intel durante esa semana del 1 al 7 de diciembre fue el Core i9-14900K, y este solo vendió 10 unidades. El segundo más vendido de Intel fue el Core i3-14100T, y el tercero fue el Core i5-14600K. Cada uno vendió 10 unidades.

Ventas de procesadores AMD

Ventas totales: 3.905 unidades, un 93,6% del total.

2.705 CPUs para socket AM5.

950 CPUs para socket AM4.

CPU más vendida: Ryzen 7 9800X3D con 1.290 unidades vendidas.

Ventas de procesadores Intel

Ventas totales: 250 unidades, un 6,4% del total.

200 CPUs para socket LGA1700.

40 CPUs para socket LGA1851.

10 CPUs para socket LGA1200.

CPU más vendida: Core i9-14900K con 10 unidades vendidas.

La diferencia no es significativa, es enorme, tanto que coloca a Intel en una posición casi anecdótica en cuota de mercado dentro del minorista Mindfactory.de. Sin embargo, debemos tener claro que esos datos se refieren únicamente a un minorista alemán, y a CPUs de escritorio, lo que significa que no reflejan la realidad del mercado CPU a nivel mundial.

El pasado mes de agosto repasamos la información oficial que compartió AMD sobre su posición a nivel de cuota de mercado en diferentes niveles del sector CPU, y estos reflejaron un crecimiento generalizado que impulsó a AMD a alcanzar los siguientes resultados durante el segundo trimestre de 2025:

27,3% de cuota de mercado en CPUs para servidores.

32,2% de cuota de mercado en CPUs para escritorio.

20,6% de cuota de mercado en CPUs para portátiles.

24,2% de cuota total en CPUs durante el segundo trimestre de 2025.

Como vemos, aunque los datos de Mindfactory.de revelan un dominio aplastante de AMD los resultados a nivel global son muy diferentes. AMD ha logrado recortar distancias, pero en ese nivel Intel sigue liderando de forma generalizada, una realidad que no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo.