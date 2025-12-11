TITANLOAD promete acabar con los cables de 16 pines quemados

La marca china Segotep ha presentado TITANLOAD, un nuevo cable de alimentación de 16 pines con un diseño diferente al del conector estándar 12V-2×6 que utilizamos actualmente. Esos cambios de diseño que trae este cable no son casualidad, con ellos se busca mejorar la fiabilidad del cable y reducir la tasa de fallo.

Esto es muy importante, porque ya sabemos cómo acaba un fallo en el cable de alimentación de 16 pines: con un conector quemado y, en los casos más graves, con una tarjeta gráfica dañada e inutilizable. Ya hemos visto que a pesar de los cambios que introdujo el conector 12V-2×6 frente al 12VHPWR estos problemas de quemado siguen ocurriendo.

TITANLOAD llega con el objetivo de acabar casi por completo con esos problemas. Sigue siendo un conector 12V-2×6, pero para mejorar la fiabilidad y reducir el riesgo de quemadura utiliza pines de 12A y 14A (versión EX), superando con ello el mínimo recomendado de 9.2A en las especificaciones PCI-SIG e Intel ATX 3.0.

Cómo marcan la diferencia los pines que usa TITANLOAD

Tienen mayor amperaje y consiguen una mejor disipación del calor.

También tienen una mayor capacidad para tolerar picos de potencia.

Reducen entre un 43% y un 48% la temperatura comparados con el conector 12V-2×6 estándar.

La temperatura en el punto más caliente del conector se reduce en un 38%.

El cable TITANLOAD EX, que está dirigido a overclockers y utiliza pines 14A, logra reducir la temperatura media en un 67% y en un 72%, y la temperatura del punto más caliente baja en un 53% al utilizar este cable.

La comparativa se centra en los cables de 12A y 14A de TITANLOAD por una razón muy importante, y es que las condiciones de la prueba fueron extremas, y por tanto excedieron las especificaciones del conector estándar, lo que implica que era inviable introducirlos en la comparativa.

El cable 12A fue capaz de mantener una temperatura de 72,96 grados C con un consumo de 864 vatios, y el de 14A logró mantenerse en 46,58 grados C en esa misma prueba, unas temperaturas totalmente seguras que además marcan una gran diferencia, aunque el punto más caliente con el cable 12A alcanzó los 98,96 grados C en la prueba, y el cable 14A registró 72,58 grados C.

En teoría, el cable 12A podría reducir la tasa de fallo a un 6,5%, y el cable 14A lograría eliminarla casi por completo, ya que bajaría a un 1,2%. Ambos datos aplican en un escenario con una carga de 669 vatios.

TITANLOAD ha cancelado el cable 12A: solo lanzará el modelo 14A

Es un cambio de planes muy importante que se acaba de confirmar recientemente. El conector con pines 12A finalmente no llegará al mercado, y viendo los números que os he dejado en el apartado anterior creo que es fácil entender por qué.

Aunque este cable reducía el riesgo de fallo a un 6,5% está claro que sus resultados no eran tan buenos como los del cable 14A, que reduce el riesgo de fallo a solo un 1,2%. Este ofrece unas temperaturas mucho mejores, y una fiabilidad mayor.

Si te preocupa la compatibilidad de este conector con pines 14A tranquilo, porque física y eléctricamente tienen la misma compatibilidad que cualquier otro cable con conector 12V-2×6. Sin duda será una buena opción para cualquiera que tenga una GeForce RTX 5090 o una GeForce RTX 5080.