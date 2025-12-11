RemoveWindowsAI elimina las funciones de IA de Windows

RemoveWindowsAI es un script de PowerShell, de código abierto y gratuito, diseñado para depurar la creciente pila de componentes de inteligencia artificial que Microsoft está añadiendo a Windows. Recientemente actualizado, su desarrollador asegura que realiza una limpieza mucho más profunda que las herramientas de la competencia.

Microsoft quiere monetizar sus multimillonarias inversiones en inteligencia artificial llevando funciones de IA a todo su software. El siguiente paso es convertir a Windows en un ‘sistema agéntico’. Los agentes de IA (la revolución de la revolución como los llaman los grandes actores mundiales de inteligencia artificial) están llegando a todos los sectores, aunque su utilidad e implementación están siendo ampliamente cuestionados y la gran mayoría de proyectos de IA con agentes están impulsados más por la publicidad que por resultados prácticos. Por no hablar de los riesgos que plantean en seguridad y privacidad. Véase el mismo ‘Recall’ de Microsoft…

Esta apuesta por la IA en Windows ha sido cuestionada por los usuarios con críticas generalizadas. El estado actual de Windows 11 es lamentable y necesita soluciones inteligentes, sí, pero humanas, comenzando por arreglar la gran cantidad de errores acumulados, la interfaz, la falta de rendimiento, el Bloatware, la publicidad y un largo etc.

RemoveWindowsAI y adiós a la IA

Si eres de los que no ven utilidad de tanta IA en un sistema operativo o estás utilizando soluciones de otros proveedores, herramientas como la que te traemos son de gran utilidad.

Según el desarrollador, RemoveWindowsAI puede aligerar el sistema operativo liberando recursos, mejorando la experiencia de usuario, la privacidad y la seguridad en las versiones más recientes de Windows 11. El script deshabilita una larga lista de funciones de IA, como Copilot, Recall, Edge, Paint, Acciones de IA y más, borrando directamente paquetes y archivos. Incluso puede instalar paquetes personalizados de Windows Update diseñados para evitar que esas aplicaciones de IA vuelvan a aparecer en el futuro.

Cómo funciona RemoveWindowsAI

El script se ejecuta en PowerShell (la consola avanzada de Windows) y también como aplicación GUI, lanzando el comando & ([scriptblock]::Create((irm «https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindowsAi.ps1»)))

Este comando abre una interfaz gráfica de usuario más sencilla de entender y utilizar:

El script también incluye un modo inverso que permite restaurar componentes de IA previamente eliminados si los necesitas alguna vez e incluye una opción de copia de seguridad para una experimentación más segura. El desarrollador planea seguir ampliando el script a medida que Microsoft implemente nuevas integraciones de IA, aunque ahora mismo permite deshabilitar casi toda la IA en Windows sin afectar a su funcionamiento.

En un video reciente, el creador de la herramienta explicó sus capacidades y la comparó con otras utilidades diseñadas para eliminar la creciente acumulación de IA en Windows. Argumenta que, si bien muchas de estas herramientas simplemente desinstalan algunas aplicaciones desprotegidas que los usuarios podrían eliminar por sí mismos, RemoveWindowsAI realmente cumple la promesa de una limpieza completa de la IA.

Gratuito y de código abierto, el proyecto está disponible en GitHub. Muy útil hasta que en Microsoft tomen conciencia de las necesidades de los usuarios que no van por la IA en Windows.