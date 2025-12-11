A Fondo
Wi-Fi Mesh: qué es, qué ventajas ofrece y qué necesitas para crear una fácilmente
Seguro que en más de una ocasión has oído hablar de Wi-Fi Mesh, pero quizá no tengas del todo claro qué es y por qué es importante. Si te encuentras en esta situación tranquilo, porque en este artículo te vamos a sacar de dudas contándote todo lo que debes saber.
Si tras terminar de leerlo te queda cualquier duda no te preocupes, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla. Sin más, empezamos.
¿Qué es Wi-Fi Mesh y qué elementos la integran?
Es el nombre de red mallada en inglés, y se utiliza para referirnos a una red inalámbrica que nos permite conectarnos a Internet a través de diferentes nodos. Está compuesta, como mínimo, por:
- Un router, que actúa como punto central de la red mallada, y que recibe la conexión a Internet de nuestro proveedor.
- Un dispositivo o nodo adicional, que recibe la señal del router ya extiende a diferentes zonas de nuestro hogar, oficina o comercio.
Una red mallada puede contar con muchos dispositivos o nodos adicionales, como repetidores y PLCs, que le permitirán cubrir una zona mucho más amplia y dar cobertura incluso a los rincones más alejados.
Crear una red Wi-Fi Mesh es bastante sencillo. Fabricantes como FRITZ! ofrecen soluciones que se integran de forma automática con una configuración de red mallada, incluso en configuraciones tan básicas como añadir un repetidor Wi-Fi, así que nosotros no tendremos que hacer nada.
¿Cómo funciona una red mallada y qué ventajas ofrece?
Cuando creamos una red mallada tanto el núcleo central, el router, como los nodos adicionales se comunican entre sí de forma unificada para crear una única red. Todos los nodos comparten el mismo nombre de red o identificador SSID y la misma contraseña.
Esto último, tener un SSID y una contraseña única, es clave para unificar los diferentes puntos de conexión y para hacer posible esa red única, y también es necesario para que una red mallada pueda ofrecer todas sus ventajas.
Bien, ¿y cuáles son esas ventajas? Vamos a verlas:
- No tenemos que gestionar diferentes nombres de red y distintas contraseñas.
- Tenemos una única red que cubre una zona amplia de una manera sencilla.
- Es muy fácil de configurar y de gestionar. En marcas como FRITZ! es automático, se activa al enlazar cada nodo al router.
- Compatibilidad total entre dispositivos, ya que Wi-Fi Mesh es una tecnología universal.
- Rendimiento óptimo en todo momento y máxima cobertura.
- Cambio automático de conexión a los nodos de la red para asegurar la mejor conexión posible.
- Altamente escalable y sin complicaciones. Podemos ampliar la red añadiendo nuevos nodos y vinculándolos directamente.
- Los diferentes nodos se comunican entre sí para trabajar de forma inteligente.
¿Qué necesito para crear una red mallada?
Solo necesitas una conexión a Internet, un router y al menos un repetidor Wi-Fi compatibles con esta tecnología. Por ejemplo, si tienes un router FRITZ!Box 7590 y quieres crear una red Wi-Fi Mesh por poco dinero bastaría con comprar un FRITZ!Repeater 1200 AX y vincularlo a tu router.
Si necesitas cubrir una gran superficie con tu red mallada tienes otras opciones interesantes, como por ejemplo el FRITZ!Mesh Set 1600, que incluye tres repetidores compatibles con Wi-Fi 6 a una velocidad máxima de 3.000 Mbps, o el kit FRITZ!Mesh Set 1700, que incluye también tres repetidores, pero compatibles con Wi-Fi 7.
Cualquiera de esos dos kits te dará tres nodos con los que crear tres puntos adicionales de conexión para llegar incluso a los rincones más alejados de tu hogar u oficina. Estos kits son perfectos para crear una red mallada con la que cubrir, por ejemplo, todas las estancias de una casa de dos plantas.
Contenido elaborado en colaboración con FRITZ!
