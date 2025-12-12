ASUS presenta su monitor 5K para juegos

ASUS ha listado el ROG Strix 5K XG27JCG en su sitio web y, como su nombre indica, se trata de un monitor para juegos 5K, uno de los primeros de la industria para una resolución nativa espectacular.

Los paneles OLED son tendencia en el mercado de monitores informáticos y ASUS tiene algunos de los mejores 4K del mercado. Pero aquí el fabricante taiwanés va por otro lado para lanzar este monitor para juegos 5K. Puede parecer poco el salto de 4K a 5K, pero conviene indicar que, en números brutos, supone un aumento del 77% de píxeles mostrados en pantalla.

ASUS apuesta por un panel IPS Rapid de 27 pulgadas que con la configuración nativa ofrece 5120 x 2880 píxeles y una frecuencia de actualización de 180 Hz. El fabricante ha añadido un modo dual, también en tendencia, para cambio rápido entre configuraciones. El segundo modo usa una resolución más moderada, QHD, pero que permite ascender la tasa de refresco a 330 Hz y permite su uso sin tener que instalar gráficas top como las RTX 5090 o RTX 5080. ASUS indica que el monitor tiene que funcionar con gráficas dedicadas, mínimo una RTX 50 o la AMD Radeon RX7600 para poder manejar esas resoluciones.

El monitor soporta el estándar VESA DisplayHDR 600, dispone de una relación de contraste de 1500:1 y compatibilidad con el 97% del espacio de color DCI-P3. Otras características específicas para juegos incluyen tecnologías de ASUS como ELMB 2, Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair y AI Visual.

También soporta los sincronizadores de imágenes principales de la industria, el FreeSync Premium Pro de AMD y la compatibilidad con el G-SYNC de NVIDIA. El tiempo de respuesta GTG de 0,3 ms del monitor termina de rematar la faena, reduciendo el desenfoque de movimiento y las imágenes superpuestas, lo que debe ofrecer imágenes fluidas y sin cortes, ideales para juegos competitivos.

El ROG Strix 5K XG27JCG cuenta con una base ergonómica para ajustar los principales parámetros, inclinación, el giro, el pivote y la altura, a la visualización ideal para cada usuario. También ofrece una variedad de opciones de conectividad, incluido USB-C con modo DP Alt para salida de video y suministro de energía, además de dos HDMI 2.1, Display Port 1.4 y toma de auriculares.

No se ha facilitado precio de venta internacional, aunque algunos minoristas asiáticos lo han listado con precios de unos 840 dólares al cambio.