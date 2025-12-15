Smartphones con menos memoria y precios más altos, volverán los 4 GB de RAM

La escasez de DRAM está empezando a sacudir con fuerza a la industria tecnológica, y es que no solo está afectando al precio de los módulos de RAM y a las configuraciones de memoria de los ordenadores portátiles, haciendo que lleguen más modelos con solo 8 GB de RAM, sino que también va a tener un impacto notable en los smartphones de gama de entrada y de gama media.

Hasta ahora, la mayoría de los smartphones de gama de entrada con precios de más de 100 euros venían configurados con entre 4 GB y 8 GB de RAM, y los modelos de gama media solían contar con entre 6 GB y 12 GB de RAM. La escasez de DRAM va a cambiar esto por completo, y hará que los terminales de ambas gamas que llegarán a lo largo de 2026 cuenten con menos RAM.

Cambios en la RAM de los smartphones para 2026

Gama de entrada: bajará de entre 4 GB y 8 GB a 4 GB. Volverán a estandarizarse los terminales con solo 4 GB de RAM como única opción.

bajará de entre 4 GB y 8 GB a 4 GB. Volverán a estandarizarse los terminales con solo 4 GB de RAM como única opción. Gama media: bajará de entre 6 GB y 12 GB a entre 6 GB y 8 GB. Los smartphones con 12 GB de RAM irán desapareciendo gradualmente de la gama media.

bajará de entre 6 GB y 12 GB a entre 6 GB y 8 GB. Los smartphones con 12 GB de RAM irán desapareciendo gradualmente de la gama media. Gama alta: también se verá afectada, porque aunque se mantendrán las configuraciones de entre 12 GB y 16 GB de RAM la transición a los 16 GB se va a ralentizar.

A pesar de esos ajustes en la RAM, el precio de los smartphones podría subir considerablemente debido a la escasez de la DRAM, y al encarecimiento de este componente. Si necesitáis renovar vuestro smartphone este es, sin duda, un buen momento para hacerlo, antes de que los precios se disparen.

Un gran paso atrás: volvemos a los 4 GB de RAM en smartphones, y a los 8 GB de RAM en portátiles

La reducción de la capacidad de la RAM en dispositivos de consumo general va a ser una realidad en 2026, aunque hay un suelo mínimo del que no es posible bajar sin comprometer demasiado el rendimiento.

Los fabricantes saben que un smartphone actual no debe tener menos de 4 GB de RAM, ni siquiera dentro de la gama de entrada, y que un portátil de esa misma gama tampoco debe bajar de los 8 GB de RAM.

Esos son los nuevos mínimos que veremos en 2026, y nos llevan un paso atrás frente a los estándares que hemos visto en 2025. Dependiendo de cómo evolucione la situación creo que incluso podríamos volver smartphones de nuevo lanzamiento con 2 GB y 3 GB de RAM, y portátiles de gama básica con 4 GB de RAM.