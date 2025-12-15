Requisitos de Windows 11 en gaming según Microsoft

Microsoft ha detallado los requisitos óptimos de Windows 11 en gaming, y los ha dividido en tres categorías muy claras que, la verdad, están bien afinados y encajan perfectamente con la situación actual que vive el gaming en PC.

Antes de entrar a verlos es importante recordar que Windows 11 tiene unos requisitos mínimos perfectamente definidos que ya os hemos explicado anteriormente, y que resumimos a continuación:

CPU de doble núcleos compatible (Core Gen8, Ryzen 2000 o superior).

4 GB de RAM.

Unidad de almacenamiento de 64 GB de capacidad.

Chip TPM 2.0 o equivalente y arranque seguro.

64 GB de almacenamiento libre.

Pantalla con resolución 720p.

Esos son los requisitos mínimos para poder instalar y ejecutar Windows 11 en un PC, pero si queremos jugar a títulos actuales Con dicho sistema operativo los requisitos aumentan, es decir, debemos contar con hardware más potente para asegurar una buena experiencia. A eso es a lo que se refiere Microsoft con esas tres nuevas categorías de requisitos.

Requisitos de Windows 11 en gaming

Estos requisitos aplican de forma general a todos los juegos actuales, lo que significa que, según Microsoft, son los niveles que debemos cumplir para poder jugar de forma fluida a cualquier juego actual con la resolución y configuración de calidad indicada.

Requisitos para 1080p y calidad media

Procesador: Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400. Microsoft dice «una CPU de cuatro núcleos moderna», pero está claro que es un error de redacción, porque esas CPUs tienen 6 núcleos y 12 hilos. Los procesadores de 4 núcleos, aunque sean modernos, ya no son recomendables para gaming.

Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400. Microsoft dice «una CPU de cuatro núcleos moderna», pero está claro que es un error de redacción, porque esas CPUs tienen 6 núcleos y 12 hilos. Los procesadores de 4 núcleos, aunque sean modernos, ya no son recomendables para gaming. Tarjeta gráfica: GeForce GTX 1660 SUPER o AMD Radeon RX 6600. La equivalencia que ha elegido Microsoft por parte de NVIDIA no es correcta, ya que la Radeon RX 6600 equivale a una GeForce RTX 2060 SUPER.

GeForce GTX 1660 SUPER o AMD Radeon RX 6600. La equivalencia que ha elegido Microsoft por parte de NVIDIA no es correcta, ya que la Radeon RX 6600 equivale a una GeForce RTX 2060 SUPER. RAM: 16 GB de memoria en doble canal.

16 GB de memoria en doble canal. Almacenamiento: unidad SSD con una capacidad mínima de 1 TB.

Requisitos para 1440p y calidad alta

Procesador: Ryzen 5 7600 o Intel Core i5-13600K. Seis núcleos y doce hilos pero con un mayor IPC comparado con los modelos de los requisitos en 1080p.

Ryzen 5 7600 o Intel Core i5-13600K. Seis núcleos y doce hilos pero con un mayor IPC comparado con los modelos de los requisitos en 1080p. Tarjeta gráfica: GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 4060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT. La GeForce RTX 4060 Ti es alrededor de un 13% más potente que las otras dos.

GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 4060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT. La GeForce RTX 4060 Ti es alrededor de un 13% más potente que las otras dos. RAM: 16 GB de memoria en doble canal.

16 GB de memoria en doble canal. Almacenamiento: unidad SSD con una capacidad mínima de 1 TB.

Requisitos para 2160p con calidad muy alta

Procesador: Ryzen 7 7800X3D o Intel Core i7-13700K. Ocho núcleos y dieciséis hilos. El Ryzen 7 7800X3D rinde mejor en juegos, y en realidad lo más parecido que tiene Intel es el Core i9-14900K.

Ryzen 7 7800X3D o Intel Core i7-13700K. Ocho núcleos y dieciséis hilos. El Ryzen 7 7800X3D rinde mejor en juegos, y en realidad lo más parecido que tiene Intel es el Core i9-14900K. Tarjeta gráfica: GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX.

GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX. RAM: 32 GB de memoria en doble canal.

32 GB de memoria en doble canal. Almacenamiento: unidad SSD con una capacidad mínima de 1 TB.

A pesar de los pequeños errores de equivalencia, los requisitos que ha dado Microsoft son realistas, están bien planteados, y reflejan perfectamente las especificaciones que debe tener un PC gaming para ofrecer un buen rendimiento con esas resoluciones y configuraciones de calidad gráfica.

16 GB de RAM son suficiente para jugar, según Microsoft

He querido destacar este dato porque, con la crisis actual que vive el mercado de la DRAM, es sin duda una buena noticia. Os puedo confirmar que la gran mayoría de los juegos funcionan sin problemas con 16 GB de RAM, y contar con 32 GB de RAM solo llega a marcar pequeñas diferencias en títulos muy concretos.

También es fundamental contar con un SSD NVMe. Lo ideal es que tenga una velocidad de 2,4 GB/s en lectura secuencial, y que su capacidad llegue como mínimo a 1 TB. Cumplir estos requisitos nos garantizará unos tiempos de carga muy bajos en juegos, un buen rendimiento y capacidad suficiente para tener varios juegos instalados al mismo tiempo.

El artículo que ha publicado Microsoft toca también otros palos, como el monitor y los periféricos para gaming, pero en general no dice nada que no os hayamos explicado nosotros anteriormente, y de una manera mucho más precisa. Si queréis profundizar sobre este tema os invito a descargar la Guía Gaming MC 2025, donde encontraréis todo lo que debéis saber sobre el mundo del gaming en PC.