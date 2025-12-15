Resident Evil Code Veronica Remake ya tiene fecha de lanzamiento, Resident Evil Zero Remake llegará después

Capcom está trabajando en Resident Evil Code Veronica Remake, y este será el próximo remake que lanzará la compañía japonesa, según ha indicado Dusk Golem, una fuente muy fiable que ha reforzado su credibilidad tras conseguir varios aciertos con información sobre Resident Evil Requiem.

La presentación de Resident Evil Code Veronica Remake tendrá lugar en algún momento del año que viene. no se ha concretado nada en este sentido, pero como Resident Evil Requiem será el protagonista del primer trimestre de 2026 lo más probable es que la presentación del nuevo remake se reserve para el Tokyo Game Show, que se celebrará a finales de septiembre de 2026.

Si esto se confirma, el lanzamiento de Resident Evil Code Veronica Remake se produciría en 2027, probablemente en el primer trimestre de dicho año.

Qué sabemos sobre este nuevo remake

Utilizará el motor gráfico REX Engine de Capcom, una versión más avanzada el RE Engine y preparada para la generación actual de consolas.

Mantendrá la historia, la jugabilidad y las localizaciones más importantes del juego original, lo que significa que contará con Claire y Chris Redfield como protagonistas.

Llegará a las consolas de la generación actual, Xbox Series S-X, PS5, Nintendo Switch 2 y PC. No debería tener versión para la generación anterior de consolas.

A nivel técnico estará por encima de los anteriores remakes, gracias a su desarrollo exclusivo para la generación actual de consolas.

Qué requisitos podría tener Resident Evil Code Veronica Remake en PC

Sus requisitos deberían ser muy parecidos a los de Resident Evil Requiem, porque ambos juegos utilizarán el mismo motor gráfico y tendrán un nivel técnico muy similar. Partiendo de este razonamiento, que tiene mucho sentido, os dejo una estimación de los posibles requisitos de este juego.

Requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500. Seis núcleos y Seis hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 con 6 GB o AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB.

Almacenamiento: 70 GB o más libres en SSD.

DirectX 12.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER con 8 GB o AMD Radeon RX 6600 con 8 GB.

Almacenamiento requerido no concretado.

DirectX 12.

¿Cuál será el siguiente remake?

Según Dusk Golem, después del remake de Resident Evil Code Veronica en Capcom se pondrán a trabajar en un remake de Resident Evil Zero. Originalmente, este juego fue exclusivo de GameCube, y generó bastante controversia por la eliminación de los baúles de almacenamiento y por el sistema de control de dos personajes.

Puede que Capcom introduzca cambios en la jugabilidad, pero la base del juego debería seguir siendo fiel a la original. Este remake sería presentado a finales de 2027 y se lanzaría en la primera mitad de 2028.