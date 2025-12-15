La situación del mercado tecnológico empeora por momentos ante la falta de suministro y subida de precios de las memorias informáticas. La ‘MEMOpocalipsis’ amenaza con colapsar el mercado y hoy nos hacemos eco de otro par de noticias que no ayudarán precisamente.

Si eres de los que estás harto de la IA, de su insaciable consumo de recursos y de la estrategia de unos pocos gigantes de acaparar suministros para su batalla particular, no estás solo. Nos han embarcado en un viaje sin retorno (a no ser que reviente como algunos pronostican) que perjudica mucho más de lo poco que ayuda. Las consecuencias para la electrónica de consumo, como ya te advertimos, van a ser terribles porque no vamos a poder pagar componentes fundamentales como la RAM y SSD. Y, cuidado, porque la situación afecta de la misma manera al sector empresarial y profesional.

MEMOpocalipsis: portátiles con solo 8 GB de RAM

TrendForce, una firma de análisis especializada en el canal de producción, asegura que grandes fabricantes de PCs como Dell y Lenovo están rebajando las especificaciones de memoria RAM en sus portátiles para intentar controlar los precios y mantener unas ventas que se teme se reduzcan drásticamente.

El problema aquí es que 8 GB de RAM son, hoy por hoy, absolutamente insuficientes en el mundo real para hacer algo más que navegación web o reproducción multimedia. Se estableció en 2023 como el ‘estándar mínimo’ para hacer algo más que «pasear» el portátil y, bueno, a poco que tengas unas cuantas pestañas abiertas en tu navegador comprobarás de lo que hablamos. No digamos nada de jugar, de editar o de máquinas virtuales.

Ironías del destino, Microsoft definió 16 GB de RAM para sus portátiles con IA, los Copilot. Y es que los 8 GB son absolutamente insuficientes para ejecución de cargas de IA local. Y Windows 11, el sistema operativo líder en el escritorio, ha aumentado el consumo de memoria, tanto en servicios imprescindibles como los que habitan en segundo plano y sí, también para la IA de Copilot, aunque no lo utilices.

Reducir las configuraciones no es la solución, pero podría ser la única manera de mantener precios, digamos razonables. Y es que los módulos de memoria RAM se han multiplicado por 2,5 en unos pocos meses. Y la situación no va a mejorar a corto plazo. TrendForce alerta que la situación no se normalizará hasta cerca de la década de 2030 y habla también de configuraciones reducidas en móviles inteligentes hasta los 4 GB…

¿Samsung abandona las SSD SATA?

En una información de Moore’s Law Is Dead sin confirmar, se asegura que Samsung se está preparando para cerrar su negocio de SSD SATA, lo que tendría consecuencias incluso más graves que la retirada de la marca Crucial del mercado minorista.

Samsung es el mayor vendedor mundial de unidades de estado sólido y las SATA, aunque se trata de una interfaz superada por las más modernas conectadas a PCIe, aún se siguen vendido precisamente por su mejor relación entre capacidad y precio. Todo suma, a peor, y la eliminación de un proveedor importante como Samsung de este segmento podría restringir aún más la oferta y aumentar los precios de los SSD en general.

Además, la posibilidad de que SATA se vuelva más difícil de conseguir podría provocar compras de pánico entre los fabricantes de sistemas y las empresas que aún dependen de la interfaz, lo que intensificaría aún más los aumentos de precios a corto plazo. Terrible. El almacenamiento interno es, como la RAM, un componente fundamental en cualquier PC. Y ya no es cuestión de tener un poco más o menos de capacidad para mejorar el rendimiento, es que va a ser difícil contar con un mínimo (a precio razonable) para poder usar las máquinas.