Cuidado, se están disparando las estafas de memoria RAM: venden DDR2 como DDR5

La crisis que ha provocado la escasez de DRAM, motivada por el auge de la IA, ha afectado mucho al mercado de la RAM. Los precios se han disparado, lo que ha provocado que cada vez más personas recurran al mercado de segunda mano para intentar conseguir un kit de RAM a precios más razonables.

Por desgracia, esta situación ha agudizado la picaresca de algunos, que no han dudado en aprovechar para hacer su agosto estafando a aquellos que necesitan un kit de RAM. Una de las estafas que más interés ha generado es la imitación de kits de DDR5 utilizando kits de estándares anteriores.

Esta estafa está bastante trabajada, y no solo podemos sufrirla en el mercado de segunda mano, también nos podemos encontrar con ella en plataformas de confianza, como Amazon España. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un usuario que responde al apodo de «BravoNorris», y cuyo caso nos cuentan en VideoCardz.

El afectado por esta estafa quería aprovechar para comprar cuatro kits de RAM XPG Caster de 32 GB (2 x 16 GB) de DDR5 a 6.000 MT/s CL40 en Amazon España. El primer kit llegó bien, y decidió revenderlo, imaginamos que para ganar un dinero extra. El segundo kit lo montó en un PC y funcionó con normalidad, y tampoco tuvo problemas con el tercer kit.

Cuando recibió el cuarto kit se llevó un auténtico chasco, porque se convirtió en una de esas estafas con la memoria RAM que os he explicado en el segundo párrafo. El kit no era de DDR5, era un kit de DDR2 disfrazado para pasar como un kit XPG Caster de 32 GB de DDR5. Todo estaba cuidado al milímetro, la caja estaba sellada y plastificada, como si nunca se hubiera abierto, pero en su interior venían dos módulos de DDR2 con pegatinas de XPG para pasar desapercibidos.

Todos los kits de XPG Caster de 32 GB de DDR5 que recibió venían de Irlanda, y solo tuvo problemas con el último, así que al principio le costó encajar qué era lo que había podido ocurrir. La explicación más plausible es que el último kit fuese una venta que venía de una devolución, es decir:

Una persona compró ese kit antes que «BravoNorris».

Se quedó con los dos módulos de DDR5, e introdujo los dos módulos falsos y lo dejó todo como si no hubiera llegado a abrirlo.

Tramitó una devolución con Amazon, entregando los dos módulos falsos.

Amazon no comprobó el contenido, al venir sellado, y lo vendió a «BravoNorris».

Cómo evitar este tipo de fraudes

Si compráis componentes en cualquier plataforma es recomendable que grabéis en vídeo el proceso de apertura del paquete, ya que esto os permitirá tener una prueba de que el contenido venía alterado, y de que no se correspondía con el producto real.

En caso de no hacer esto lo tendréis más complicado para reclamar una devolución, porque el vendedor puede asumir que vosotros habéis cambiado el contenido y que estáis intentando obtener una devolución de forma fraudulenta.