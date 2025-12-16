La escasez de DRAM no es tan grave, se estabilizará en seis meses

Que no cunda el pánico, así de claro ha sido Edward Crisler de Sapphire al hablar sobre la escasez de DRAM que ha trastocado por completo el sector tecnológico, y que ha sembrado el miedo tras confirmarse que el precio de la RAM se ha multiplicado hasta por cuatro en apenas un par de meses.

Según Edward, hay mucha incertidumbre ahora mismo en el mercado, y cree que esa incertidumbre puede afectar a los jugadores durante unos meses, pero también está convencido de que la situación se empezará a estabilizar en un plazo de entre 6 y 8 meses.

Esto quiere decir que, en teoría, la situación provocada por la escasez de DRAM debería empezar a corregirse a partir de mediados del año que viene, y que para finales de 2026 ya debería haber vuelto a la normalidad, una previsión que dista mucho de las que hemos visto anteriormente, que indicaban que la escasez no se resolvería hasta finales de 2027.

Otra cosa importante que ha destacado Edward es que debemos detener la campaña de miedo que se ha generado en algunos medios y redes sociales, y ha recomendado esperar y disfrutar del equipo que tengamos en casa ahora mismo hasta que los precios bajen y vuelva a ser buena idea comprar.

La verdad es que no le falta razón. Una cosa es compartir un artículo informativo alertando de los posibles riesgos que implica la escasez de DRAM para la electrónica de consumo, y otra cosa muy distinta es publicar contenidos anunciando «la destrucción del PC gaming» o «el fin de todo». Ese tipo de contenidos no son buenos para nadie, generan un miedo innecesario, y además son engañosos.

Edward aprovechó también para recordar que no es la primera vez que afrontamos una situación complicada, y aludió a la crisis de las tarjetas gráficas que se produjo en 2020 y 2021 como consecuencia del minado de criptodivisas. Al final no nos queda otra que adaptarnos a cada situación, y actuar con sentido común.

La honestidad de Edward queda muy clara en todo el vídeo, porque además dice que no quiere que la gente compre sus tarjetas gráficas por miedo porque eso sería desperdiciar el dinero. Quiere que las compren para disfrutar de una actualización que valga la pena y que realmente necesiten.

Esta particular entrevista es un soplo de aire fresco, y aporta un poco de sensatez (muy necesaria con la situación actual) al mercado tecnológico. Como profesional, el mejor consejo que os puedo dar es que evitéis comprar RAM ahora mismo. Si la necesitáis con urgencia y no podéis esperar os recomiendo que busquéis en el mercado de segunda mano directamente.