PSSR 2 para PS5 Pro: no es FSR 4, estas son las novedades y las mejoras que traerá

Sony está trabajando en PSSR 2, una importante actualización de PSSR que será exclusiva para PS5 Pro, y que podría llegar en la primera mitad de 2026. Gracias a una nueva filtración, cuya fuente es la misma que filtró y acertó con PSSR, ya conocemos las novedades más importantes que va a traer esta nueva tecnología.

Tened en cuenta que, aunque la fuente de la información es muy fiable, de hecho como os he dicho es la misma que filtró PSSR y acertó en todo, todavía no hay nada oficial, y por tanto no podemos darle una credibilidad absoluta. Dicho esto, vamos a repasar las claves más importantes que tenemos sobre la mesa.

1.- PSSR 2 mejorará la estabilidad de la imagen

Uno de los problemas más importantes que ha tenido PSSR al implementarse en juegos han sido los fallos en la imagen, tanto a nivel de estabilidad (parpadeos y otros fallos) como de aparición de artefactos gráficos.

Esta será una de las cosas que Sony va a mejorar en gran medida con PSSR 2 en PS5 Pro. Para conseguirlo utilizará algoritmos actualizados que realizarán un mejor proceso de reescalado y reconstrucción de la imagen.

2.- Menos consumo de recursos y mayor calidad de imagen

La optimización será otro de los puntos más importantes de PSSR 2. Según los documentos internos que se han filtrado, esta nueva versión reduce el consumo de memoria gracias a esos algoritmos actualizados, y también minimiza la carga de trabajo sobre la GPU.

Esas mejoras en rendimiento y eficiencia no le impedirán ofrecer una mayor calidad de imagen, aunque no se concreta nada específico. Imagino que se refiere a una imagen más limpia y definida, que son dos cosas muy importantes cuando hablamos de reescalado y reconstrucción de la imagen.

3.- PSSR 2 no es FSR 4

Esto es muy importante dejarlo claro. En los documentos técnicos se siguen mencionando de manera separada e independiente FSR 4 y PSSR 2, como ocurrió en su momento con FSR 3 y PSSR.

Por tanto, esto significa que PSSR 2 es una tecnología separada de FSR 4, y tiene su propio camino. Puede que FSR 4 nunca llegue a PS5 Pro, porque esta consola no es compatible con operaciones FP8.

Si Sony quiere utilizar FSR 4 en PS5 Pro tendrá que recurrir a la versión bajo INT8 que la propia AMD liberó por error hace unos meses.