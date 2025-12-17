El Ryzen 7 9850X3D aparece en retailers por 553 dólares

Cuando se acerca una gran cita del hardware como el CES 2026, el ruido informativo empieza a cambiar de tono. Los rumores dejan paso a pistas más concretas, y una de las más reveladoras suele ser cuando un producto aún no presentado oficialmente empieza a aparecer donde no debería: en las bases de datos de los comercios. Eso es justo lo que ha ocurrido con el Ryzen 7 9850X3D, un procesador que AMD todavía no ha lanzado (aunque sí anunciado oficialmente), pero que ya comienza a asomarse en retailers internacionales, confirmando que su llegada está ya bastante cerca.

Según varios listados detectados en tiendas de Estados Unidos y Suiza, el Ryzen 7 9850X3D aparece con un precio aproximado de 553 dólares, una cifra que ha llamado la atención de inmediato. Conviene, no obstante, poner este dato en cuarentena desde el primer momento. Este tipo de precios suelen funcionar como placeholders, valores provisionales que los comercios utilizan antes de que el fabricante comunique el precio oficial. Aun así, su mera aparición suele ser una señal clara de que los primeros lotes están en camino y de que el lanzamiento es inminente.

Más allá del precio, lo interesante es que este listado vuelve a confirmar lo que ya sabíamos sobre el Ryzen 7 9850X3D. Estamos ante un procesador basado en arquitectura Zen 5, con una configuración de 8 núcleos y 16 hilos, acompañado de 96 MB de caché L3 con 3D V-Cache, una de las claves del dominio de AMD en gaming durante las últimas generaciones. Su TDP se mantiene en 120 vatios, y la gran novedad frente a su predecesor está en la frecuencia máxima, que sube hasta los 5,6 GHz.

Esa mejora de frecuencia deja bastante claro el enfoque del chip. El 9850X3D no pretende reinventar nada, sino refinar una fórmula que ya ha funcionado extraordinariamente bien con el Ryzen 7 9800X3D. La subida de 400 MHz en el boost es, sobre el papel, su principal baza, y todo apunta a que el incremento de rendimiento será modesto y muy dependiente del escenario. En juegos sensibles a la frecuencia, puede marcar cierta diferencia; en otros contextos, el salto será prácticamente imperceptible.

Dentro del catálogo de AMD, este movimiento encaja con bastante lógica. El Ryzen 7 9850X3D se situaría por encima del 9800X3D, reforzando la gama alta orientada a juegos, pero sin invadir el territorio de los futuros Ryzen 9 X3D, que seguirán siendo la referencia absoluta para quienes buscan lo máximo sin concesiones. AMD parece decidida a cubrir cada escalón del mercado con una opción X3D bien definida, algo que le ha dado muy buenos resultados frente a Intel.

Volviendo al precio, esos 553 dólares deben interpretarse con cautela. El Ryzen 7 9800X3D debutó con un MSRP de 479 dólares, y no tendría demasiado sentido que su sucesor directo se disparase muy por encima de los 500 dólares. Lo más razonable es esperar un precio ligeramente superior o incluso muy cercano al del modelo actual, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una evolución continuista y no de un rediseño profundo. Hasta que AMD hable oficialmente, cualquier cifra es especulación.

Con todo, este tipo de filtraciones suele ser la antesala de anuncios inminentes. El CES 2026 se perfila como el escenario natural para que AMD presente oficialmente el Ryzen 7 9850X3D, despeje dudas sobre su precio final y confirme su posicionamiento exacto. Si se cumplen las expectativas, estaremos ante una actualización discreta pero afinada, pensada para seguir exprimiendo una de las arquitecturas más exitosas de AMD en gaming y mantener la presión sobre su rival directo.

