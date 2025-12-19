Si buscas juegos en oferta, revisa las rebajas de invierno de Steam

Valve ha puesto en marcha la última campaña de ofertas de 2025, las rebajas de invierno de Steam, que permiten comprar juegos actuales con grandes descuentos y clásicos tirados de precio. Desde los éxitos AAA de este año hasta los juegos indie más desconocidos de hace décadas, todo recibe descuentos para celebrar la temporada navideña.

Ya sabes que los videojuegos van bajando de precio a medida que pasa el tiempo desde su lanzamiento. Y menos mal, porque su coste oficial cuando llegan al mercado no ha parado de crecer en todas las plataformas. De ahí que estas campañas de ofertas sean una buena ocasión para completar tu colección de juegos.

Rebajas de invierno de Steam

Aunque hay otras alternativas (y muy buenas), la plataforma de Valve sigue siendo a gran distancia la principal tienda digital de videojuegos, en ingresos, en número de juegos y también en número de usuarios. La plataforma pone en marcha campañas de ofertas con cada estación y ahora toca las de invierno que estarán activas hasta el 5 de enero de 2026.

Las rebajas de invierno de Steam repiten la línea de las anteriores, con descuentos en miles de juegos y/o sus expansiones. Y hay de todo y para todos. Puedes buscar los descuentos en los distintos géneros de la plataforma (aventura, estrategia, cooperativos, casuales, ánime…), por etiquetas (acción, rol, mundo abierto…) o directamente en la búsqueda del sitio. Si ya eras usuario y los tenías marcados como deseados, podrás ver si están rebajados en esa sección.

Los grandes juegos de este año, como los premiados la semana pasada en los The Game Awards. serán algunos de los más buscados y aquí puedes encontrar el mismo GOTY (Clair Obscur: Expedition 33) con descuento. Silent Hill F o Assassin’s Creed Shadows son otros de los rebajados a tan solo unos meses del lanzamiento.

Hay mucho más. Call of Duty Black Ops 7 rebaja el precio un 30%, DOOM The Dark Ages está a la mitad de precio (39 euros), mientras que Diablo 4 ha bajado un 40% y se puede adquirir por 29 euros. Lies of P es otro de los que están a mitad de precio,