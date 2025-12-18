KIOXIA EXCERIA G3, SSD Gen5 para todos los públicos

La KIOXIA EXCERIA G3 es la última incorporación al catálogo de unidades de estado sólido del fabricante y busca llevar la última interfaz PCIe Gen5 a un público más amplio, como ha comentado Paul Rowan, vicepresidente y director de marketing de KIOXIA Europe:

«La EXCERIA G3 es una prueba de nuestro compromiso con la innovación y la accesibilidad. Estamos aprovechando nuestro liderazgo en tecnología de memoria flash para romper la barrera del coste de PCIe 5.0. EXCERIA G3 ofrece a los usuarios convencionales una atractiva vía de mejora de alta velocidad desde unidades SATA, PCIe 3.0 o incluso PCIe 4.0 de nivel básico más antiguas».

KIOXIA EXCERIA G3, ampliando las Gen5

KIOXIA lleva una semana ‘movida’ con dos lanzamientos que refuerzan su catálogo de almacenamiento interno. Y son bienvenidos teniendo en cuenta la situación del mercado tecnológico, la falta de suministro y precios disparatados por el acaparamiento de la infraestructura para IA, que afecta a casi cualquier producto electrónico que monte memorias DRAM o Flash.

Si la semana pasada el fabricante buscaba la gama alta (PCs entusiastas y estaciones de trabajo) con la EXCERIA PRO G2, ahora busca ampliar los escenarios de uso a cualquier sobremesa o portátil que busque actualización o ampliación de su capacidad a precios más económicos.

Para ello, la KIOXIA EXCERIA G3 combina el alto rendimiento de la interfaz PCIe 5.0 con la rentabilidad de la tecnología BiCS FLASHTM de octava generación que usa en sus memorias QLC NAND. Incluye un controlador propietario y usa el factor de forma M.2 2280 que se ha convertido en el gran estándar para este tipo de unidades.

Su rendimiento, aunque no alcanza al de la serie ‘Pro’, es notable y sobrado para casi cualquier equipo cliente, con transferencia de datos de hasta 10.000 Mbytes por segundo en modo de lectura secuencial y 9.600 Mbytes por segundo en escrituras aleatorias. El rendimiento en modo aleatorio también es muy elevado, 1,6K IOPS y 1,45K IOPS, respectivamente en lectura/escritura. Soporta la última versión del protocolo NVMe y como decíamos se conecta a la interfaz PCIe 5.0, la más avanzada de la industria, aunque también es compatible con versiones anteriores.

El fabricante ofrece gratuitamente con la unidad la aplicación SSD Utility Management, dedicada a monitorizar el estado de la unidad y a tareas como la actualización del firmware. La KIOXIA EXCERIA G3 se comercializa en dos versiones según capacidad de almacenamiento, 1 y 2 Tbytes. Su garantía es de cinco años y su tiempo medio entre fallos (1,5 millones de horas) y Tbytes escritos (hasta 1.200 TB) también son elevados y garantizan que esta SSD durará muchos años. Estarán disponibles este mismo mes y esperamos precios moderados para esta unidad de gama media, pero con la última interfaz Gen5 y las últimas tecnologías.