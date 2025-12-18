La venta de juegos en formato físico cae a niveles de 1995

Los últimos resultados que ha publicado Circana confirman que la venta de juegos en formato físico cayeron un 14% en Estados Unidos durante noviembre de 2025, lo que marca un nuevo mínimo histórico y se convierte en el resultado más bajo desde que se empezaron a medir las ventas en 1995.

Ya llevamos tiempo viendo que la venta de juegos físicos es cada vez menor, no solo en Estados Unidos, sino que es una tendencia a nivel general. Tranquilo, esto no quiere decir que este formato vaya a desaparecer, pero sí que es cierto que el formato digital tiene cada vez más protagonismo, y que esto ha hecho que algunos juegos no tengan versión física, algo que es más frecuente en PC.

Por qué los juegos en formato físico se venden cada vez menos

Hay muchas razones por las que este formato está perdiendo contra el formato digital, pero las más importantes son las siguientes:

El formato digital elimina la cadena de producción y de distribución , reduciendo drásticamente los costes. Son más rentables para las empresas.

, reduciendo drásticamente los costes. Son más rentables para las empresas. Este formato nos permite conseguir juegos al instante , ya que se utiliza una licencia alfanumérica para la activación del juego que podemos recibir de forma directa solo unos segundos después tras la compra.

, ya que se utiliza una licencia alfanumérica para la activación del juego que podemos recibir de forma directa solo unos segundos después tras la compra. El formato digital permite comprar juegos más baratos, sobre todo en PC, aunque algunos son igual de caros que la versión física.

sobre todo en PC, aunque algunos son igual de caros que la versión física. Plataformas como Steam nos permiten tener una colección de juegos en formato digital ordenada y protegida, y nos permite borrar y descargar nuestros juegos tantas veces como queramos.

y nos permite borrar y descargar nuestros juegos tantas veces como queramos. Las conexiones a Internet son muy rápidas y económicas, y estas nos permiten descargar juegos en formato digital en solo unos minutos. Hace años eran varias horas.

El formato digital también tiene un papel muy importante si hablamos de competitividad, porque permite a los pequeños desarrolladores sacar adelante sus proyectos asumiendo menos riesgos, ya que no tienen que asumir los costes y los peligros de la distribución en formato físico.

Los 20 juegos más vendidos de 2025

Circana también ha compartido la lista con los 20 juegos más vendidos en Estados Unidos entre el 5 de enero de 2025 y el 1 de noviembre de 2025. A esta lista habría que sumar las ventas que se registren en diciembre de este año, pero no creo que esos resultados vayan a producir grandes cambios en las clasificaciones.

Battlefield 6 ha sido el juego más vendido en Estados Unidos, un resultado muy merecido, porque EA ha logrado recuperar la esencia de la franquicia y ha hecho un excelente trabajo en todos los sentidos. El segundo más vendido es NBA 2K26, el tercero es Monster Hunter: Wilds y cierran el cuarto y quinto puesto Borderlands 4 y EA Sports College Football 26.