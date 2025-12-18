MacBook barato de Apple: especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos

Apple está preparando un MacBook barato, un nuevo portátil de bajo coste con el que la compañía quiere ampliar cuota de mercado y llegar a un mayor número de usuarios. Este equipo ha sido objeto de numerosos rumores y filtraciones, y este artículo hemos hecho una recopilación con los más importantes, y los más fiables.

Es importante que tengáis claro que Apple todavía no lo ha confirmado, y que no tenemos información oficial sobre sus especificaciones, pero sabemos que este modelo se colocará por debajo del MacBook Air de 13,6 pulgadas, que es el más barato que tiene la compañía de la manzana ahora mismo en su catálogo, y que sus especificaciones serán inferiores.

MacBook barato: diseño, formato y calidad de construcción

Este nuevo portátil de Apple tendrá un formato aproximado de 13 pulgadas, lo que significa que será un equipo pequeño y compacto centrado en la movilidad. Su diseño será muy parecido al del MacBook Air, pero podría diferenciarse de este en la calidad de construcción y en los colores disponibles.

Los colores son más importantes de lo que parece cuando hablamos de Apple. La compañía de la manzana suele reservar los colores más elegantes y serios para sus dispositivos más caros, y suele utilizar los colores más llamativos y vivos en sus productos más económicos.

Este enfoque podría repetirse con el MacBook barato, que podría combinar aluminio y plástico en el chasis para reducir costes, y que estaría disponible en colores muy llamativos, como el amarillo, el azul y el rosa, y también en otros más discretos, como el plateado.

Posibles especificaciones del MacBook de bajo coste

Pantalla LCD de 12,9 pulgadas con resolución QHD+.

SoC Apple A18 Pro.

CPU de seis núcleos (dos núcleos de alto rendimiento a 4,05 GHz y cuatro núcleos de alta eficiencia a 2,42 GHz).

GPU Apple de 6 núcleos gráficos.

8 GB de memoria unificada.

256 GB de almacenamiento NAND Flash.

Conectividad USB Type-C a 10 Gbps.

Una pantalla de 12,9 pulgadas está en el límite de lo razonable si buscamos un portátil para trabajar con cierta comodidad, pero tiene sus ventajas en lo que respecta a movilidad y consumo de batería.

El SoC Apple A18 Pro es el mismo chip que montan los iPhone 16 Pro y Pro Max. Su CPU rinde mejor que la del M1 en monohilo, porque tiene un pico de frecuencia mayor, pero rinde un poco peor que el M1 en multihilo. Su GPU Apple de 6 núcleos también rinde un poco mejor que la del M1.

En general, el Apple A18 Pro es ligeramente superior al Apple M1 si valoramos el rendimiento medio en CPU y GPU. Sin embargo, si lo comparamos con el SoC M4 que monta el MacBook Air de 13,6 pulgadas la diferencia es enorme, como podemos ver en la gráfica adjunta.

El chip M4 del MacBook Air de 13,6 pulgadas es mucho más potente que el Apple A18 Pro, y las diferencias de rendimiento que hay entre ambos confirman que el MacBook barato hará un gran sacrificio a nivel de rendimiento para reducir su precio de venta.

Otro sacrificio importante que tendría el MacBook barato es la capacidad de la RAM. Apple podría lanzar este modelo con una única configuración de 8 GB, que es la cantidad mínima para asegurar la compatibilidad con Apple Intelligence, y para conseguir un rendimiento aceptable.

Como usuario de productos Apple conozco el impacto que tiene la RAM en el rendimiento, en el soporte y en la compatibilidad de nuevas funciones contenidas en diferentes actualizaciones, y creo que montar solo 8 GB de RAM en un MacBook, por barato que sea, es un recorte demasiado importante.

En cuanto al almacenamiento, contar con 256 GB sería suficiente para conseguir una experiencia de uso aceptable, pero lo más probable es que la unidad de almacenamiento del MacBook barato sea bastante más lenta que la del MacBook Air de 13,6 pulgadas, también para reducir costes.

Posible fecha de lanzamiento y precio del MacBook barato

No tenemos una fecha oficial, pero el analista Ming-Chi Kuo ha comentado que este portátil ya habría entrado en producción, y que su lanzamiento podría tener lugar en el primer trimestre de 2026, lo que significa que como muy tarde debería llegar en el mes de marzo de 2026. Otras fuentes lo sitúan en la primera mitad de 2026.

En cuanto al precio, es un tema más sencillo de lo que parece, porque hay un baremo muy concreto que Apple tiene que tener claro si quiere que este MacBook barato tenga algún sentido, y viene definido por el precio del MacBook Air de 13,6 pulgadas, que se puede comprar desde 999 dólares, aunque ha estado disponible por menos dinero en ofertas puntuales.

Con todos los sacrificios que traerá el MacBook barato, este debería tener un precio de entre 599 y 699 dólares. Si llega con un precio superior a los 699 dólares será un producto muy difícil de vender, porque tendrá más sentido ahorrar un poco más e ir directamente a por el modelo Air con SoC M4.

En España el MacBook Air de 13,6 pulgadas con 16 GB de RAM se puede comprar por 899 euros ahora mismo, así que el modelo de bajo coste debería costar entre 599 y 699 euros, impuestos incluidos, como máximo, para tener su propio espacio en el mercado.