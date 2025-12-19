Tres razones por las que Half-Life 3 parece real

Half-Life 3 es uno de los temas del momento. Durante los últimos meses hemos visto mucha información sobre este juego, y buena parte de esta provenía directamente de Valve, porque había sido obtenida a través del minado de datos presentes en actualizaciones para juegos que utilizan el motor gráfico Source Engine 2, como Counter Strike 2.

Teníamos tanta información sobre el juego que incluso se llegó a hablar de un lanzamiento inminente, y se especuló con que Half-Life 3 podría ser presentado en los The Game Awards 2025. Al final no fue así, esta predicción no se cumplió, y esto ha hecho que la comunidad y que muchos fans se sientan decepcionados y que ya no crean en la existencia de este juego.

La ausencia de Half-Life 3 en los The Game Awards 2025 tiene una explicación, y es que en teoría Valve ha preferido retrasar el lanzamiento de este juego para que coincida con la llegada de la Steam Machine, su próxima consola basada en SteamOS. Tiene sentido, ya que un juego de este calibre podría ayudar a Valve a vender muchas más consolas.

Entonces, ¿Half-Life 3 es real, por qué debería creer que sí?

1.- Porque tenemos indicios sólidos de su existencia

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, casi toda la información y las filtraciones que se han producido no son simples rumores sin una fuente concreta, son datos que se han obtenido, como dije al principio del artículo, minando datos de actualizaciones de la propia Valve, y todos ellos hacen referencia a un proyecto llamado HLX.

Esto significa que Valve está trabajando en algo llamado HLX, un proyecto relacionado con el universo Half-Life que además ha recibido importantes mejoras y optimizaciones en las últimas semanas. Los datos minados también revelan que técnicamente es un juego muy avanzado, cosas que puestas en conjunto encajan perfectamente con un posible Half-Life 3.

2.- Porque este proyecto sería clave para el éxito de la Steam Machine

Siendo sinceros, la Steam Machine no destaca en nada a nivel de hardware, es un sistema del montón con hardware equivalente a un PC modesto de gama media. La única diferencia importante está en su sistema operativo, SteamOS, que ya conocemos por la Steam Deck, y que está optimizado para consumir menos recursos que Windows 11.

No obstante, todo parece indicar que su precio va a ser alto. Con esto en mente, está claro que Valve necesita algo más que genere interés alrededor de la consola, y Half-Life 3 podría ser ese algo. Este es uno de los juegos más esperados de la historia, y lanzarlo como una exclusiva para Steam Machine, Steam Deck y PC podría ayudar a Valve a vender muchas más consolas.

3.- Por que la nueva fecha de lanzamiento tiene sentido

Y es justo por la razón que os he dado en el punto anterior. Valve es consciente de que una consola genera interés por los juegos exclusivos que tiene, y sabe que hacer coincidir Half-Life 3 con el lanzamiento de la Steam Machine sería una jugada maestra que le ayudaría a justificar su alto precio, y a vender más unidades.

Valve realmente no tenía motivos para querer presentar Half-Life 3 en los The Game Awards 2025, más allá de tener un escenario «de lujo» sobre el que mostrar al mundo dicho juego. Sin embargo, sí que tiene razones de peso para mostrar este proyecto a principios de 2026, y es utilizarlo para impulsar la Steam Machine.

¿Qué podemos esperar de Half-Life 3?

Este juego debería ser el cierre de la franquicia original, que fue concebida como una trilogía. Si esto se cumple, lo más probable es que retome la historia donde Valve la dejó con los episodios adicionales de Half-Life 2. Como ha pasado mucho tiempo, y como no todo el mundo habrá jugado a este juego ni a dichos episodios, lo más lógico es que Valve ofrezca algún tipo de resumen de la historia en Half-Life 3 para poder a los nuevos jugadores en situación.

De una forma u otra, Half-Life 3 tendría que llevarnos a la batalla final de Gordon Freeman, y de la humanidad, contra los Combine, que como ya sabrán muchos de nuestros lectores fueron el imperio alienígena invasor que logró hacerse con el control de la Tierra durante lo ocurrido en Half-Life, y que alcanzó su punto álgido en Half-Life 2, donde ya vimos el efecto de ese dominio sobre la población.

Esperamos que Half-Life 3 utilice el Source Engine 2, un motor gráfico avanzado y capaz de ofrecer gráficos de gran calidad, así como escenarios abiertos y detallados, y que además está muy bien optimizado. Dicho motor gráfico podría implementar trazado de rayos, una tecnología que mejoraría mucho la iluminación y los reflejos, y cuyo impacto en el rendimiento se podría contrarrestar con tecnologías de reescalado y de generación de fotogramas.

En cuanto a jugabilidad, la base de esta nueva entrega debería ser parecida a la de Half-Life 2, lo que significa que debería ofrecer escenarios bastante amplios, acción en primera persona, una gran variedad de armas, posibilidad de conducir vehículos en ciertas zonas, una IA avanzada y un sistema de físicas avanzado que tenga un impacto notable en la jugabilidad.

Si queréis saber más os invito a repasar este artículo, donde hicimos una recopilación con todo lo que sabemos de Half-Life 3, tanto a nivel técnico como de posibles requisitos en PC, y también sobre su fecha de lanzamiento y posibles plataformas a las que llegaría.