Apple iPhone 17 Pro, análisis: ocho lentes en tu bolsillo y capacidades de cine profesional

El iPhone 17 Pro es, ante todo, un ejercicio de ingeniería térmica pura. Bajo la estética reconocible del iPhone, aunque con un cambio sustancial en la distribución de sus cámaras traseras, Apple ha reconfigurado completamente la arquitectura interna: un unibody de aluminio 7000 forjado en caliente que es 20 veces más conductor del calor que el titanio, una cámara de vapor integrada y soldada por láser directamente en el chasis y un rediseño espectacular para disipar la energía del nuevo A19 Pro.

El resultado es un 40% de mejor rendimiento sostenido frente al iPhone 16 Pro, lo que en la práctica significa que durante sesiones largas de gaming intenso, edición de vídeo 4K o compilación local de modelos de IA, el teléfono no sufre el llamado thermal throttling, un mecanismo de seguridad en CPUs, GPUs y SSDs que reduce automáticamente la velocidad de operación de un componente cuando alcanza temperaturas peligrosamente altas, para prevenir daños por sobrecalentamiento.

Pero eso no es todo en el iPhone 17 Pro; seguramente la parte que Apple enfatiza en sus presentaciones, y no es de extrañar, es el sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP, donde por primera vez todas las cámaras traseras alcanzan los 48 MP, y donde el nuevo teleobjetivo ofrece un zoom óptico de 8x (200 mm) que es el más largo jamás visto en un iPhone. Eso significa que dentro del bolsillo llevas el equivalente a ocho lentes fotográficas profesionales: desde macro (13 mm) hasta acercamiento extremo (200 mm), todo con capacidad de captura en 48 MP.​​

Luego está el salto en vídeo profesional. Por primera vez en un smartphone de Apple, el iPhone 17 Pro permite grabar en ProRes RAW, Apple Log 2 y Genlock, lo que convierte al dispositivo en una herramienta de cine profesional real, no solo un «excelente vídeo para teléfono». Y qué decir de la batería; 33 horas de reproducción de vídeo (en local) en el modelo Pro, 39 horas en el Max. La mejor autonomía en un iPhone, impulsada en buena medida por esa gestión térmica mejorada que permite a los componentes operar en eficiencia permanente.​​

Y también tenemos iOS 26 con Liquid Glass (recientemente renovado), Apple Intelligence más rápida gracias a la Neural Engine de 16 núcleos y un diseño completamente nuevo en materiales con Ceramic Shield 2 en la parte delantera (tres veces más resistencia a arañazos), Ceramic Shield en la trasera (cuatro veces más resistencia a grietas) y tres colores (plata, naranja cósmico y azul oscuro).​​

Es fácil pensar que el 17 Pro es un cambio menor sobre el iPhone 16 Pro, pero no lo es, es una refundación de su arquitectura disfrazada de continuidad estética.

Especificaciones del Apple iPhone 17 Pro

Sistema operativo iOS 26 Pantalla Super Retina XDR con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz). OLED de 6,3 pulgadas (15,93 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Pantalla Always-On. Brillo máximo de 1.000 nits, pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 3.000 nits en exteriores Resolución 2.622 x 1.206 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A19 Pro. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 6 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos. Trazado de rayos por aceleración de hardware Memoria 12 GB de RAM Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad y Enfoque Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura f/1,78. Ultra gran angular Fusion de 48 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,2 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo Fusion de 48 Mpx: 100 mm (x4), apertura de ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma. También integra un teleobjetivo x8 de calidad óptica de 12 Mpx: 200 mm, apertura de ƒ/2,8, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma. Zoom óptico de acercamiento x8, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x16. Zoom digital hasta x40 Vídeo Grabación de vídeo en 4K con Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 (cámara principal Fusion) o 120 f/s (cámara principal Fusion). Grabación de vídeo en 1080p con Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 f/s (cámara principal Fusion). Grabación de vídeo en 720p con Dolby Vision a 30 f/s. Modo Cine hasta 4K con Dolby Vision a 30 f/s. Modo Acción hasta 2,8K con Dolby Vision a 60 f/s. Grabación de vídeo espacial en 1080p a 30 f/s. Grabación de vídeo ProRes hasta 4K a 120 f/s con grabación externa. Cuatro micrófonos con calidad de estudio Conectividad Wi-Fi 7 (802.1be) / Bluetooth 6 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. Según datos de Apple aporta hasta 33 horas de reproducción de vídeo local. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 20 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 15 x 7,19 0,88 cm Peso 204 gramos Colores Plata, naranja cósmico y azul oscuro Contenido de la caja iPhone 17 Pro, cable de carga USB-C y documentación Precio Desde 1.319 euros hasta llegar a 1.819 euros del modelo con 1 TB de almacenamiento

Diseño: la revolución está dentro

A primera vista, el iPhone 17 Pro se parece mucho a su antecesor: mismo tamaño, mismos marcos, misma posición de los botones, aunque diferente ubicación de las cámaras traseras. Pero esa similitud es engañosa. Apple ha pasado de un chasis de titanio a uno de aluminio 7000 forjado en caliente. El titanio es ligero y resistente, pero es un mal disipador de calor. El aluminio elegido por Apple disipa el calor veinte veces mejor, lo que significa que el calor generado por el A19 Pro puede fluir de forma rápida y controlada hacia la carcasa exterior, donde se irradia al aire.

La verdadera innovación está dentro, una cámara de vapor integrada soldada por láser directamente en el chasis de aluminio. Una cámara de vapor es un dispositivo capaz de transportar energía térmica de un lado a otro del smartphone mediante la evaporación y condensación de un líquido; en este caso, agua desionizada sellada herméticamente. Las soldaduras láser están estratégicamente colocadas para mover calor desde donde se genera (el procesador) hacia el exterior, donde se irradia o se disipa.

El resultado es un 40% de mejor rendimiento sostenido frente al iPhone 16 Pro. En términos prácticos, esto significa que si juegas a títulos AAA con ray tracing durante una hora, el iPhone 17 Pro mantiene la frecuencia de imágenes alta y estable, mientras que el iPhone 16 Pro puede sufrir pequeñas reducciones de velocidad conforme se calienta.

En durabilidad exterior, la novedad es Ceramic Shield 2 en la parte delantera, un material más resistente a arañazos (tres veces más que antes) y, por primera vez en un iPhone, Ceramic Shield en la parte trasera (cuatro veces más resistente a las grietas, aunque algunos usuarios han informado de que este acabado es más propenso a arañazos). En el mundo real eso significa que una caída del iPhone 17 Pro sobre una superficie rugosa tiene menos probabilidades de romper el cristal trasero.

Los tres colores disponibles son el azul metalizado profundo, el plata y el atrevido y llamativo naranja cósmico, que se ha convertido en la «imagen de marca» de esta nueva generación.

iPhone 16 Pro (izquierda) junto a iPhone 17 Pro (derecha).

Pantalla: mejor brillo, mejor contraste, misma base

La pantalla sigue siendo Super Retina XDR LTPO OLED con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz) y Always-On. Técnicamente, es casi idéntica a la del iPhone 16 Pro, pero Apple ha realizados dos refinamientos importantes.

El primero es el pico de brillo; pasa de 2.000 nits del 16 Pro a 3.000 nits en la nueva versión. Y esto es muy interesante porque a pleno sol la diferencia es perceptible, el 17 Pro se mantiene legible mientras que según qué ángulos el 16 Pro parece «lavado».

El segundo destalle es que el anti-reflejo es un 33% mejor que antes. Esto se traduce en menos reflejos especulares (el tipo de reflexión de luz que ocurre cuando los rayos chocan contra una superficie perfectamente lisa o pulida) cuando sostienes el teléfono en exteriores o bajo luz artificial. Además, Apple afirma que gracias a esta característica del anti-reflejo y a algoritmos de mapeo de tonos mejorados hay una relación de contraste en exteriores dos veces superior.

Rendimiento y chip: A19 Pro, una generación más controlada

El A19 Pro es oficialmente más potente que el A18 Pro del iPhone 16 Pro, pero la diferencia es menos «revolucionaria» de lo que se anuncia. Para empezar, la CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) es hasta 20% más rápida que A15 Pro, pero la diferencia frente al A18 Pro es modesta. Un salto más notable respecto al A15 Pro es su GPU de 6 núcleos, hasta un 50% más rápida, que gracias a los aceleradores neurales integrados en cada core de GPU y a los 16 núcleos del Neural Engine optimizados para Apple Intelligence ofrece hasta cuatro veces más potencia de IA que el A18 Pro

El verdadero valor diferencial del A19 Pro no es la «velocidad bruta», sino la eficiencia térmica combinada con la cámara de vapor. Si pusiéramos un A19 Pro en un iPhone 16 Pro probablemente no notaríamos mucho cambio, pero un A19 Pro en el chasis de aluminio con cámara de vapor del 17 Pro operando a temperaturas menores, puede mantener velocidades máximas durante más tiempo sin sufrir una reducción automática de velocidad debido al sobrecalentamiento.

En gaming intenso con ray tracing (como los videojuegos Destiny: Rising o Arknights: Endfield), los usuarios dicen que el 17 Pro se mantiene cálido pero nunca incómodamente caliente, mientras que el 16 Pro puede llegar a molestar tras 30-45 minutos de uso intenso. Esto no es un cambio en las especificaciones, es un cambio en la experiencia real.

Y para Apple Intelligence, el Neural Engine de 16 núcleos permite que tareas como limpieza de fotos, transcripción de voz o generación de emojis ocurran más rápido en el teléfono, sin depender de servidores de Apple.

Sistema de cámaras, otra revolución

Si hay un área donde el iPhone 17 Pro cambia radicalmente es en fotografía y vídeo. Por primera vez en un iPhone, todos los sensores traseros son de 48 MP. El sensor principal utiliza Photonic Engine para fusionar un frame de 48 MP con otro de 12 MP optimizado para luz, entregando por defecto fotos de 24 MP con excelente detalle y bajo ruido. Sin embargo, puedes forzar 48 MP si quieres máxima resolución; útil para recortes posteriores durante la edición o en impresiones grandes.

Este sensor principal permite ajustar la distancia focal: 1× (24 mm), 1.2× (28 mm), 1.5× (35 mm) y un 2× óptico integrado (48 mm) que es de alta calidad. Y ahora el 2x captura en 24 MP por defecto, con procesamiento mejorado para captar mejor los detalles de las telas.

De arriba a a abajo, uso de diferentes niveles de zoom: 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x y 40x.

Respecto al Ultra Gran Angular, antes era de 12 MP y ahora es de 48 MP, lo que permite capturar considerablemente más detalle en planos abiertos, macro hasta 13 mm, y perspectivas sin perder definición.

Pero el verdadero protagonista es el Teleobjetivo de 48 MP, el que ofrece un salto generacional. El sensor es un 56% más grande que el anterior, con una nueva generación de diseño de tetraprisma, el sistema óptico que permite compactar el zoom. De esta manera ofrece 4x a 100 mm (longitud clásica para retratos) y 8x a 200 mm (acercamiento extremo), convirtiéndose así en el zoom óptico más largo jamás visto en un iPhone.

Con 48 MP, la estabilización 3D sensor-shift es crítica (por eso el sensor se mueve físicamente para compensar movimiento) y Apple la ha mejorado sustancialmente. El resultado son fotos de 200 mm que son nítidas y detalladas, algo que con 12 MP no era posible sin artefactos de compresión.

Resumiendo, el iPhone 17 Pro ofrece 13 mm (macro, ultra gran angular), 24 mm (1×, principal), 28 mm (1.2×), 35 mm (1.5×), 48 mm (2×), 100 mm (4×, teleobjetivo), 200 mm (8×, teleobjetivo) y modos de recorte digital en base a los anteriores. Es, literalmente, el equivalente a llevar ocho lentes profesionales en el bolsillo, todas capaces de capturar a 48 MP (o 24 MP fusionado) con la Photonic Engine aplicando machine learning para preservar detalle y reducir ruido.

En cuanto al modo retrato, se puede decir que ahora es «ultraprogramable», ya que después de la captura es posible cambiar el punto de enfoque tocando otro sujeto, podremos ajustar la profundidad para simular así cualquier apertura desde f/1.8 a f/16 y además ahora hay mejor diferenciación entre el sujeto y el fondo.

Vídeo profesional: ProRes RAW y Genlock

Por primera vez, un iPhone puede grabar en ProRes RAW (formato cinematográfico de rango dinámico extremo), aunque requiere de apps como Final Cut Camera 2.0 o Blackmagic Camera, ya que la cámara nativa solo admite ProRes estándar (comprimido). Además, debido al flujo masivo de datos (un clip de poco más de 15 minutos puede ocupar más de 100 GB), el sistema exige grabar directamente en un disco externo conectado por USB-C y usar un cable USB-C de alta velocidad (10 Gpbs o superior) para evitar errores de grabación o fotogramas perdidos.

Además, el soporte Genlock sincroniza fotogramas de forma precisa entre múltiples cámaras y logra que todos los dispositivos capturen el mismo instante exacto al mismo tiempo. Es fundamental para crear videos en 360°, efectos tipo «Matrix» (bullet time) y para editar al instante sin tener que cuadrar las imágenes a mano, fotograma por fotograma.

Y no podemos olvidar Apple Log 2, la segunda generación del perfil de vídeo logarítmico de Apple, que a diferencia de la primera versión no es solo un ajuste de software, ahora es una reingeniería del color para producciones de cine, con colores más fieles, mejor separación de tonos y sombras más limpias.

A esto hay que sumarle que el iPhone 17 Pro introduce nuevas funciones de audio, que incluyen cuatro micrófonos con calidad de estudio, diseñados para capturar un sonido auténtico en diversos usos como vídeo, llamadas y notas de voz. También ofrece captura de Audio Espacial por defecto en el modo de vídeo para una experiencia de escucha inmersiva, junto con una pista estéreo estándar para una compatibilidad más amplia. Además, emplea algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la reducción del ruido del viento en los vídeos, y cuenta con una función llamada «Mezcla de Audio» (Audio Mix) que utiliza la captura de audio espacial e Inteligencia Artificial para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos.

Con todo esto, un cineasta puede usar un iPhone 17 Pro como cámara principal real en un set profesional, grabando RAW con sincronización de múltiples ángulos y distribuyendo el material directamente a SSDs para post-producción.

Cámara frontal: nueva vida a los selfies

El sistema de cámara frontal del iPhone presenta un nuevo sensor casi el doble de grande que el anterior, con una relación de aspecto cuadrada de 1:1 en lugar de 4:3 tradicional, lo que permite fotos y vídeos de alta resolución en cualquier orientación para un encuadre más flexible.

Esta cámara de 18 MP ofrece más píxeles y una estabilización mejorada. Puedes tocar para ampliar el campo de visión o girar para cambiar de orientación y capturar diferentes composiciones sin necesidad de girar el iPhone. La función Center Stage para fotos utiliza algoritmos de IA para expandir y girar automáticamente el encuadre cuando otros amigos se unen a la foto. Y además, es posible grabar vídeo con la cámara frontal y trasera simultáneamente, muy útil para creadores de contenido.

Batería: 33 horas en el Pro, 39 horas en el Max

Lo primero que hay que aclarar es que algunas personas habrán leído que el iPhone 17 Pro tiene una autonomía de 31 horas, pero también habrán visto el dato de 33 horas. Y lo mismo sucede con el iPhone 17 Pro Max, con datos de 37 horas y 39 horas. La confusión surge porque Apple ahora diferencia entre la reproducción de vídeo de archivos locales (guardados en el teléfono) y la reproducción de vídeo en streaming (como YouTube o Netflix).

La reproducción de vídeo local consume menos energía porque el teléfono no tiene que mantener activa la antena Wi-Fi o 5G de forma constante para descargar datos, de ahí que las cifras de 33 y 39 horas sean las más altas que verás en la publicidad.

El secreto de este aumento de la autonomía respecto a la generación anterior está en la nueva arquitectura interna (el diseño unibody permite más espacio para la batería), en que el A19 Pro es más eficiente y en la gestión térmica que ya hemos comentado al no sufrir el llamado thermal throttling.

Conclusiones

Desde fuera, sobre todo en la parte frontal, donde no se aprecia el cambio de posición de su sistema de cámaras, el iPhone 17 Pro no parece muy diferente a generaciones anteriores, pero internamente Apple ha reconfigurado cómo disipa el calor, cómo captura la luz, cómo graba vídeo profesional y cómo gestiona la batería. Estos cambios son reales y se miden en experiencia directa.

Los puntos fuertes son claros: gestión térmica revolucionaria, sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP con zoom óptico de 8x, capacidades de grabación de cine muy mejoradas gracias a ProRes RAW y Genlock, batería con 33 horas de autonomía, durabilidad optimizada con Ceramic Shield 2 en la parte delantera y Ceramic Shield en la trasera, así como una pantalla más brillante y con mejor contraste.

Con todo esto, el iPhone 17 Pro es el mejor smartphone que se puede encontrar en el mercado actualmente. Y está profundamente mejorado frente el iPhone 16 Pro en aspectos que cuentan mucho: ingeniería interna, fotografía y vídeo, batería y rendimiento sostenido.