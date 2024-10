Apple iPhone 16 Pro, análisis: la generación más «Intelligence»

El pasado 9 de septiembre, Apple presentó la nueva generación de iPhone, compuesta por el iPhone 16 Pro que analizamos a continuación, así como el iPhone 16 Pro Max, el iPhone 16 Plus y el iPhone 16.

La familia Pro mantiene su diseño de titanio, pero incorpora novedades como el Control de Cámara, mejoras en la duración de la batería, el chip A18 Pro, una pantalla ligeramente más grande, cuatro micrófonos con calidad de estudio, la cámara Fusion de 48 Mpx, grabación de vídeos 4K a 120 f/s en Dolby Vision… y está diseñada para Apple Intelligence.

Apple Intelligence es la tecnología de IA que con la llegada de iOS 18 (también iPadOS 18 y macOS 15 Sequoia) promete revolucionar la manera en la que interactuamos con nuestros dispositivos, protegiendo la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios gracias a la llamada Computación Privada en la Nube, un sistema que distribuye la carga computacional entre el dispositivo y servidores equipados con chips de Apple.

La tecnología de IA de Apple introduce nuevas herramientas para reescribir, revisar y resumir textos en todo el sistema, mejorando la eficiencia y la calidad de la redacción. Además, la creación de Genmoji y el uso de Image Playground permiten a los usuarios generar imágenes en segundos, haciendo que la comunicación y la expresión sean más divertidas y creativas.

El sistema también es capaz de resumir notificaciones y destacar los asuntos más urgentes mediante mensajes prioritarios en Mail. Además, los usuarios pueden grabar, transcribir y resumir mensajes de audio en las aplicaciones Notas y Teléfono. Durante una llamada telefónica, Apple Intelligence avisa a los participantes de la grabación y genera un resumen al finalizar, destacando los puntos más importantes de la conversación.

Siri también recibe una actualización significativa con una mejor comprensión del lenguaje y la capacidad de mantener el contexto de una petición a otra. Los usuarios pueden escribir a Siri en cualquier momento y cambiar entre texto y voz para agilizar las tareas diarias. Los usuarios de iOS 18 pueden acceder fácilmente a ChatGPT de OpenAI a través de Siri y las Herramientas de Escritura. Esta integración aprovecha las capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural de ChatGPT, proporcionando respuestas precisas y contextuales a una amplia variedad de consultas y tareas.

Y hasta aquí las buenas noticias relacionadas con la integración de la IA en los dispositivos de Apple, la mala noticia es que a lo largo de octubre llega Apple Intelligence a Estados Unidos con iOS 18.1 e introducirá mejoras en los próximos meses, pero en Europa, y por lo tanto en España, estas funciones se retrasan hasta una fecha indefinida en 2025 dependiendo de las negociaciones con la Unión Europea en relación a la regulación de la IA.

Especificaciones del Apple iPhone 16 Pro

Sistema operativo iOS 18 Pantalla Super Retina XDR con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz). OLED de 6,3 pulgadas (15,93 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Pantalla Always-On. Brillo máximo de 1.000 nits, pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits en exteriores Resolución 2.622 x 1.206 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A18 Pro. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 6 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad y Enfoque Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura f/1,78. Ultra gran angular de 48 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,2 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx: 48 mm, apertura de f/1,78. Teleobjetivo x5 de 12 Mpx: 120 mm, apertura de f/2,8. Zoom óptico de acercamiento x5, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x10. Zoom digital hasta x25 Vídeo Modo Cine en 4K HDR a 30 f/s. HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s | 4K a 24, 25, 30, 100 o 120 f/s. Doble estabilización óptica de imagen (cámara principal y teleobjetivo). Zoom digital hasta x25. Cuatro micrófonos con calidad de estudio Conectividad Wi-Fi 7 (802.1be) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. Según datos de Apple aporta hasta 27 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 30 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 14,96 x 7,15 0,83 cm Peso 199 gramos Colores Titanio negro, titanio blanco, titanio color desierto y titanio natural Contenido de la caja iPhone 16 Pro, cable de carga USB-C y documentación Precio Desde 1.219 euros hasta llegar a 1.849 euros del modelo con 1 TB de almacenamiento

El diseño más Pro

Una de las diferencias del iPhone 16 Pro en relación con la generación anterior la encontramos en su diseño. Mantiene la carcasa de titanio de grado 5 del iPhone 15 Pro, que recordemos es el mismo material que se usa en las naves espaciales, lo que le aporta una gran resistencia, durabilidad y ligereza, pero ha dado un paso importante al reducir los bordes, de manera que, sin aumentar significativamente su volumen, lo que se agradece a la hora de sujetarlo con una mano, incrementa el tamaño de la pantalla hasta las 6,3 pulgadas (en el caso del iPhone 16 Pro Max, hasta las 6,9 pulgadas).

El iPhone 15 Pro tenía una pantalla de 6,1 pulgadas y un tamaño de 14,66 x 7,06 x 0,83 cm, así como un peso de 187 gramos, mientras que en la nueva generación su tamaño es de 14,96 x 7,15 x 0,83 cm, prácticamente imperceptible la diferencia como podéis ver en una de las imágenes de este análisis, y un peso de 199 gramos, de nuevo un aumento difícil de apreciar.

En cuanto a los colores, se mantienen el titanio blanco, el negro y el natural, pero desaparece la tonalidad titanio azul (una pena, la verdad) y se da la bienvenida al titanio desierto. Su cristal frontal con tecnología Ceramic Shield de última generación es un 50% más resistente que la primera generación, y no podemos olvidar que la familia 16 Pro es resistente al agua y al polvo, soportando derrames accidentales de líquidos como el café o los refrescos, e incluso que se sumerja en el agua (tiene la clasificación IP68 según la norma IEC 60529).

El titanio del iPhone 16 Pro estrena un nuevo acabado microgranallado realizado a través de un proceso de varios pasos que incluye mecanizado de precisión, lijado, cepillado y granallado, al tiempo que la banda de titanio se ha recubierto con una deposición física de vapor (PVD) que añade color y protección adicional.

Y en el interior también encontramos novedades, con un marco estructural hecho de aluminio 100% reciclado que facilita el reemplazo del vidrio trasero y por lo tanto hace que esta nueva generación sea más sencilla de reparar. Gracias al aluminio y al vidrio trasero optimizado para disipar mejor el calor, Apple habla de un rendimiento constante un 20% superior al iPhone 15 Pro, fundamental para los que estén jugando o viendo vídeos durante horas.

Como parte del plan que tiene Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en la totalidad de su huella medioambiental para el 2030, los de Cupertino priorizan la energía renovable en los procesos de fabricación e invierte en proyectos eólicos y solares en todo el mundo, y todas las instalaciones de Apple, incluidos los centros de datos de Apple Intelligence, funcionan con energía 100% renovable.

Tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max se fabrican con más de un 25% de materiales reciclados, incluyendo el aluminio ya mencionado de la estructura interna. La batería está hecha de cobalto 100% reciclado y un 95% de litio también reciclado. Además, el 100% del embalaje está compuesto de fibra, acercando a Apple al objetivo que tiene de eliminar el plástico por completo de todos sus embalajes el próximo año.

Aunque no es fácil, podemos apreciar la diferencia de tamaño entre el iPhone 16 Pro (a la izquierda) y el iPhone 15 Pro (a la derecha).

A18 Pro, un chip para la IA de Apple

La familia iPhone 16 es la primera compatible al 100% con Apple Intelligence, si bien los iPhone 15 Pro también podrán disfrutar de esta tecnología de IA. El A18 Pro está construido con tecnología de segunda generación de 3 nanómetros con mejor densidad, rendimiento y eficiencia, y aporta funciones que solo se encuentran en los iPhone 16 Pro.

Su Motor Neural de 16 núcleos está optimizado para trabajar con grandes modelos generativos. Con un 17% más de ancho de banda de memoria del sistema, es capaz de ejecutar modelos de IA de Apple hasta un 15% más rápido que el A17 Pro (la generación anterior).

Su CPU de 6 núcleos, con dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia, es hasta un 15% más rápida que la del A17 Pro y además utiliza un 20% menos de energía que este chip. En cuanto a la GPU de 6 núcleos, dispone de caching dinámico, sombreado de mallas y es hasta dos veces más rápida en trazado de rayos acelerado por hardware (importante para los juegos de última generación).

Y en cuanto a la parte que afecta al sistema de cámaras de la familia Pro, el nuevo procesador de señal de imagen y el codificador de vídeo permite un procesamiento de datos dos veces más rápido para la codificación de vídeo en comparación con el A17 Pro, un rendimiento necesario para la gradación de color de calidad cinematográfica cuadro por cuadro para 4K a 120 f/s en Dolby Vision.

Gracias a la tecnología de segunda generación de 3 nanómetros, los transistores son más pequeños, más rápidos y más eficientes en cuanto al consumo de energía. Además, tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max tienen baterías más grandes, por lo que si además sumamos la gestión avanzada de energía de iOS 18, podremos alcanzar hasta cuatro horas más de reproducción de vídeo en ambos modelos.

Nuevo control de la cámara en el iPhone 16 Pro

Una de las grandes novedades de la «generación 16» de iPhone (en todos sus modelos) es el llamado control de la cámara (o Control de Cámara), un botón táctil que se ubica en la parte inferior del lateral derecho, debajo del botón de encendido.

Con solo pulsar este botón podemos acceder a la aplicación Cámara y usarla en modo horizontal o vertical. Gracias al sensor de alta precisión que reconoce las pulsaciones suaves y un sensor capacitivo que permite las interacciones táctiles, podremos encuadrar la imagen y ajustar opciones como el zoom, la exposición, la profundidad de campo, las cámaras, los estilos y el tono.

El control de la cámara es un botón táctil que se ubica en la parte inferior del lateral derecho (en la imagen podéis verlo al lado del botón de encendido).

Antes de seguir indagando en lo que ofrece el control de la cámara, reconozco que me ha costado un poco acostumbrarme a las diferentes acciones posibles: apretar el botón, pulsar suavemente, hacer una doble pulsación suave o deslizar el dedo para saltar entre las diferentes opciones.

Es cuestión de practicar (hasta he visto un vídeo para confirmar si estaba haciendo todo correctamente), si bien muchos de vosotros os plantearéis si no es mejor usar directamente los controles que ofrece la aplicación Cámara. Al principio me sentí un poco frustrado por no acabar de «pillar el truco» al Control de Cámara, pero tras ponerle al iPhone 16 Pro la funda Silicone Case con MagSafe (que vende Apple por 59 euros), mi experiencia mejoró muchísimo (igual la sensibilidad del botón se ha visto atenuada con la funda, algo que para mi forma de presionarlo es mejor).

En una futura actualización de iOS 18, que llegará en algún momento del otoño, Apple actualizará el control de la cámara con un obturador de dos fases que permitirá fijar de manera automática el enfoque y la exposición con un suave toque, de manera que podremos cambiar el encuadre sin que el sujeto se desenfoque, tal como se hace con cámaras profesionales. Además, los desarrolladores podrán integrar el Control de Cámara en apps de terceros como Kino para ajustar el balance de blancos y seleccionar puntos de enfoque a distintos niveles de profundidad.

Es posible configurar el Control de Cámara para abrir otra aplicación de cámara que usemos frecuentemente (desde Configuración > Cámara > Control de Cámara) u otras apps como la lupa o el escáner de códigos. También puedes ir a Configuración > Accesibilidad > Control de Cámara y elegir que la pulsación sea por omisión, más suave o más fuerte (en mi caso lo he dejado en «más suave», pero es cuestión de que pruebes cuál es la que mejor se adapta a ti), o que la velocidad de la doble presión sea de nuevo por omisión, más lenta o muy lenta.

En cuanto a un futuro un poco más lejano en el tiempo, por lo menos para aquellos países en los que todavía tarde en llegar Apple Intelligence, el Control de Cámara incorporará prestaciones de «inteligencia visual» para que sea posible obtener información sobre objetos y lugares. Por ejemplo, se podrá ver los horarios y las valoraciones de los restaurantes cuando pasemos por delante de ellos, añadir eventos al calendario desde carteles o folletos informativos, identificar razas de perros, etc. Además, se podrá buscar el lugar donde se vende un artículo concreto en Google o resolver problemas con ayuda de ChatGPT.

Mejoras en el sistema de cámaras Pro

Recomiendo que echéis un vistazo al análisis que realicé el año pasado sobre el iPhone 15 Pro, ya que hay muchas cosas que se mantienen exactamente igual en cuanto a su sistema de cámaras, lo que no significa que no haya tres grandes novedades: la nueva cámara Fusion de 48 Mpx con un sensor capaz de procesar datos el doble de rápido, el nuevo Ultra Gran Angular de 48 Mpx y el zoom óptico de cinco aumentos.

La nueva cámara Fusion de 48 Mpx tiene un sensor quad-pixel de segunda generación que lee datos dos veces más rápido. Al estar integrada con la interfaz de la aplicación Cámara, transfiere de manera más eficiente mayores niveles de datos del sensor al chip. Además, nuevos sensores de posición de enfoque dual rastrean la posición de la lente en tiempo real para mejorar la capacidad de enfoque.

Gracias a su sensor más rápido tenemos cero retardo del obturador al tomar fotos en Apple ProRAW o HEIF de 48 Mpx. Esto quiere decir que capturamos el momento exacto al presionar el botón del obturador y por lo tanto se obtiene una mayor resolución en personas, animales u objetos en movimiento. Si vas a Configuración > Cámara > Formatos, habilita ProRAW y Control de Resolución y elige una opción predeterminada.

Podremos tomar fotos con una resolución de 48 Mpx usando la cámara Fusion con la distancia focal por omisión (1x) o con Ultra Gran Angular (0,5x). Las fotos realizadas en modo Noche, con flash o en formato macro siempre se guardan en 12 mpx. Las Live Photo se pueden guardar en 12 o en 24 Mpx.

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS CON EL IPHONE 16 PRO. De arriba a abajo, 13 mm (0,5x), 24 mm (1x), 28 mm (1,2x), 35 mm (1,5x), 48 mm (2x) y el nuevo 120 mm (5x) del iPhone 16 Pro.

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS CON EL IPHONE 15 PRO. De arriba a abajo, 13 mm (0,5x), 24 mm (1x), 28 mm (1,2x), 35 mm (1,5x), 48 mm (2x) y 77 mm (3x).

En cuanto al Ultra Gran Angular de 48 Mpx, aprovecha los llamados Píxeles de Enfoque Híbrido que mantienen la capacidad de enfoque automático al tomar fotos en mayor resolución, mejorando la calidad y aportando más opciones de edición.

Esta cámara ofrece muchos más detalles en fotografía macro (sigue siendo posible acercarse hasta 2 cms) y para habilitar esta opción de mayor resolución ve a Configuración > Cámara > Formatos, habilita Apple ProRAW y Control de Resolución y selecciona ProRAW Max o HEIF Max como predeterminado.

Arriba fotografía 24 mm f1.78, abajo teleobjetivo 120 mm f2.8.

La tercera gran novedad del sistema de cámaras Pro del iPhone 16 Pro es el zoom óptico de cinco aumentos. Este Teleobjetivo 5x permite una longitud focal de 120 mm gracias a su diseño tetraprisma que hace que los rayos de luz se reflejen cuatro veces dentro de la estructura de vidrio, creando suficiente separación entre la lente y el sensor.

Para soportar este diseño tetraprisma, Apple ha creado un módulo combinado de estabilización óptica de imagen y enfoque automático por desplazamiento del sensor 3D que se mueve en las tres direcciones. De esta manera, cuando hacemos zoom notamos una gran estabilización.

Estilos Fotográficos de última generación

Apple ha avanzado mucho en sus Estilos Fotográficos, un total de 15 ajustes predeterminados (Estándar, Rosa frío, Neutro, Oro, Ámbar, Oro Rosa, Brillante, Natural, Luminoso, Dramático, Discreto, Acogedor, Etéreo, B/N Apagado y B/N Marcado), aunque cada uno de ellos se puede configurar para ajustar el tono exacto mediante un cuadro de control que regula la intensidad de color y el tono.

En el caso de los matices de la piel, podemos elegir diferentes estilos para personalizar la imagen tomada con un procesamiento avanzado del tono de piel. Estos estilos afectan al sujeto y generalmente dejan el resto de la escena sin cambios, y es posible dejar un estilo predeterminado en la configuración de la cámara para obtener siempre el mismo aspecto en nuestras fotos.

Funciones de vídeo y audio profesionales

El nuevo hardware de cámara (Fusion de 48 Mpx), las capacidades avanzadas del software y el chip A18 Pro han permitido que la captura de vídeo en el iPhone 16 Pro haya un gran paso hacia adelante, ofreciendo por primera vez grabación en 4K a 120 fps en Dolby Vision tanto en cámara lenta como en vídeo normal, con la posibilidad de ajustar la velocidad de reproducción a 30 fps, a 60 fps o a 24 fps.

El iPhone 16 Pro graba ProRes y Log hasta 4K a 120 fps. Y gracias a las velocidades USB 3, podremos grabar vídeo directamente en una unidad SSD externa (esta unidad por lo menos debe admitir velocidades de escritura de 220 Mb/s y un consumo de 4,5w).

Además, es compatible con Academy Color Encoding System o ACES. Se trata de un estándar mundial para flujos de trabajo en color que facilita a los cineastas el uso del iPhone en sus creaciones. Las principales producciones cinematográficas y televisivas utilizan ACES, por lo que los cineastas pueden mezclar grabaciones de iPhone y de otras cámaras en el mismo espacio de color

En cuanto al audio, el iPhone 16 Pro tiene cuatro micrófonos de calidad de estudio con un ruido de fondo más bajo, lo que significa que obtenemos sonidos más auténticos y realistas para cualquier sonido capturado por estos micrófonos, desde la propia grabación de vídeo hasta llamadas y notas de voz.

Además, captura audio espacial por defecto cuando se graba en modo de vídeo. Esto proporciona una experiencia más inmersiva para escuchar el audio de nuestros vídeos con AirPods, las gafas Apple Vision Pro o incluso con los sistemas de sonido envolvente de cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para una edición más sencilla o para escucharlo en plataformas que no admiten la reproducción de audio espacial.

Usando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el iPhone 16 Pro ofrece una calidad de audio mucho mejor al grabar vídeos en entornos ventosos. La reducción de ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Configuración) y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado en el vídeo mientras mantiene la calidad del audio de lo que que realmente queremos escuchar.

Por último, me gustaría hablar de la Mezcla de Audio, que utiliza las entradas de la captura de audio espacial para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona increíbles capacidades de edición de sonido e incluso después de haber grabado un vídeo podremos editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de Audio, con las siguientes opciones:

– La opción Estándar captura el sonido en audio espacial sin ajustes.

– La opción En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

– La opción Estudio hace que parezca que estamos grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto, incluso si se encuentran a unos pocos pies de distancia.

– La opción Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del cuadro de la cámara se centran en una pista desde la pantalla, con ruidos ambientales en sonido envolvente.

Conclusiones

Son muchos los análisis del iPhone 16 Pro que se han publicado desde su lanzamiento que argumentan que la nueva generación no justifica en absoluto el cambio para alguien que tenga un iPhone 15 Pro, y estoy de acuerdo porque Apple siempre se ha caracterizado por ofrecer productos con un ciclo de vida muy largo, y la verdad es que cualquiera que tenga un iPhone 15 Pro puede estar seguro de que seguirá disfrutando de unos de los mejores smartphones del mercado.

Sin embargo, no todas las ventas de los nuevos iPhone provienen de usuarios de la generación anterior, es más, carezco de los datos pero seguro que no es lo habitual. Quiero decir que Apple ha vuelto a presentar un producto que, en esta ocasión, y tal como sugería el año pasado en el análisis que publiqué del iPhone 15 Pro, no se diferencia en nada de su «hermano mayor», el iPhone 16 Pro Max, salvo en aquellas características que están condicionadas por su distinto tamaño.

Y creo que Apple ha incluido suficientes mejoras (el Control de Cámara, el aumento de la duración de la batería, el poderoso chip A18 Pro, los cuatro micrófonos de calidad de estudio, la cámara Fusion de 48 Mpx o la grabación de vídeos 4K a 120 f/s en Dolby Vision), y además sin tocar el precio respecto a la versión anterior, como para que vuelva a merecerse nuestro galardón de «Producto Recomendado».

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar lo que estoy seguro ha sido un «jarro de agua fría» para muchas personas, y me refiero a la previsión sine die del lanzamiento de Apple Intelligence en Europa y más concretamente en España.