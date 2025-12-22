Paint, menos menús y más inteligencia artificial

Paint es uno de esos programas que parecían condenados a vivir eternamente igual (cuando no a desaparecer), casi como una reliquia funcional dentro de Windows. Durante años fue simple, directo y previsible, pero en Windows 11 Microsoft decidió sacarlo de esa vitrina y convertirlo en algo distinto. Desde entonces, cada actualización ha ido añadiendo capas, opciones y experimentos que han cambiado su carácter, hasta el punto de que hoy Paint es tanto una herramienta básica como un pequeño campo de pruebas para nuevas ideas.

Ese proceso de modernización ha tenido un efecto secundario evidente: la interfaz ha ido creciendo. La barra de herramientas se ha vuelto más grande y más presente, ocupando un espacio cada vez mayor en pantalla. En este contexto llega una de las novedades más recientes, una opción que permite ocultar automáticamente esa barra mientras se trabaja sobre el lienzo. El cambio es sencillo, casi discreto, pero dice mucho de cómo Microsoft empieza a asumir que Paint necesitaba recuperar aire visual.

La nueva opción permite que la barra de herramientas se oculte de forma automática y reaparezca solo cuando el usuario la necesita. También es posible plegarla manualmente usando una tecla de flecha, algo pensado para quienes quieren concentrarse en el dibujo, el retoque fino o simplemente aprovechar mejor el espacio al hacer zoom. No es una revolución, pero sí una mejora práctica en un programa donde cada píxel cuenta más de lo que parece.

Este ajuste llega en un momento en el que la interfaz de Paint había empezado a alejarse de su filosofía original. El rediseño moderno aportó coherencia visual con Windows 11, pero también añadió peso. Ocultar menús en lugar de eliminarlos es una solución intermedia: no renuncia a las funciones, pero intenta que estorben menos. Es una forma elegante de admitir que la simplicidad no siempre se consigue añadiendo botones.

La otra cara de esta actualización apunta en una dirección muy distinta. Paint también está recibiendo nuevas funciones de inteligencia artificial a través de un entorno experimental conocido como Windows AI Labs. No todos los usuarios tienen acceso, pero quienes sí lo tienen ya pueden probar “Generative Edit”, una función que permite modificar una imagen existente usando descripciones de texto. Es un paso más allá de la generación de imágenes que ya ofrecía Copilot dentro de Paint.

Con Generative Edit, el usuario puede pedir cambios concretos sobre una imagen y dejar que un modelo de IA se encargue del resultado. Según indica la propia Microsoft, se trata de un modelo interno, no basado directamente en GPT, y su comportamiento aún es experimental. De hecho, la aplicación incluye avisos sobre resultados inesperados y la posibilidad de enviar feedback si algo no funciona como debería.

Ese carácter provisional es importante. Microsoft ya ha probado antes funciones de IA en Paint que no llegaron a consolidarse, como herramientas de animación que terminaron retirándose incluso para quienes estaban inscritos en los programas de prueba. Generative Edit podría convertirse en una función estable… o desaparecer sin hacer ruido, como tantas otras ideas que pasan por los laboratorios de Windows.

Al final, Paint avanza en dos direcciones que parecen opuestas, pero que en realidad están conectadas. Por un lado, reduce la fricción visual y esconde menús para que el lienzo vuelva a ser protagonista. Por otro, introduce capas de inteligencia artificial que añaden potencia, pero también complejidad. La pregunta que queda en el aire es si Paint está volviendo a ser más simple o si, simplemente, está aprendiendo a disimular mejor todo lo que lleva dentro.

