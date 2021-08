Así será el nuevo Paint para Windows 11

Microsoft trabaja en las últimas pinceladas de un Windows 11 que en pocos meses estará entre nosotros, aunque cualquiera pueda probarlo ya a través del programa Windows Insider. Ofrecerá mejoras en la interfaz de usuario, en los espacios de trabajo, en la seguridad, en la ejecución de juegos y en otros apartados, además del estreno de una nueva Windows Store que incluirá mejoras para los desarrolladores y aplicaciones para Android.

Algunas de las aplicaciones propias que Microsoft suele incluir como parte de sus sistemas operativos también serán actualizadas. Un usuario de Reddit ha descubierto material de marketing publicado por la cuenta oficial de Windows en Unsplash que incluye una foto de lo que parece ser una nueva versión moderna de Microsoft Paint que se incluiría en Windows 11.

Paint para Windows 11

MS Paint es el editor fotográfico básico que se ha venido incluyendo en todos los Windows desde la versión 1.0 de 1985. Todo un símbolo de los sistemas operativos de Microsoft. Sin grandes novedades en los últimos años, la compañía lo incluyó en los programas de ‘limpieza’ que hace de vez en cuando, eliminando aplicaciones, servicios o características incluidas nativamente en Windows.

Ello sucedió en Windows 10 Fall Creators, aunque no desapareció por completo y se mantuvo gratuitamente en la Microsoft Store para los usuarios que quisieran descargarlo. El objetivo fue introducir en su lugar las nuevas aplicaciones Paint 3D y 3D Viewer para el manejo del 3D. Este tipo de tecnologías han sido un fiasco en el mercado de consumo y para los profesionales que sí las manejan hay otro tipo de software mucho más potente y especializado. El resultado es que el Paint 3D también acabó en la Windows Store.

Ahora nos llega este Paint para Windows 11 como versión moderna del editor. La imagen muestra una interfaz de usuario más pulida y alineada con la del resto del sistema operativo también. Tiene nuevos iconos, selectores de color redondeados y una sensación de mayor atractivo. Además, ofrecerá compatibilidad para lápices ópticos, lo que también tiene sentido en la estrategia de Microsoft.

El nuevo Paint no se ha incluido en la versión inicial de Windows 11 ni en las actualizaciones que Microsoft ha ido publicando y estamos probando. Desconocemos si se incluirá como una de las aplicaciones por defecto que se entregarán con la versión final del sistema, se mantendrá en la tienda oficial o se incluirá en los Windows Feature Experience Pack que Microsoft quiere impulsar y que en Windows 11 se desarrollarán y se entregarán fuera del canal de desarrollo del sistema.

No ha habido ningún usuario de Windows que no haya usado este editor de imagen alguna vez y el Paint para Windows 11 puede ser un buen añadido, aunque la ‘marcha atrás’ de quitar y poner no siempre funciona. Y es que en este segmento de mercado la competencia es brutal y hay alternativas gratuitas mucho más avanzadas. Pero si buscas algo básico e integrado con el sistema ahí lo tendrás.