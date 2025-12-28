Ojo a Ethernia, un RPG muy prometedor

Hay juegos que no entran por los ojos a base de músculo técnico ni de promesas grandilocuentes, sino por algo más difícil de definir: una mezcla de referentes bien entendidos y una ambición tranquila, de las que se construyen con tiempo. Ethernia pertenece a esa categoría. Desde que empecé a leer sobre él, tuve la sensación de estar ante uno de esos proyectos independientes que conviene observar con calma, sin prisas y sin ruido, porque su interés no está en el impacto inmediato, sino en todo lo que insinúa.

Desarrollado y publicado por Pugna Studio, Ethernia se prepara para llegar a PC a través de Steam con una propuesta clara: un RPG gratuito en 2D, con estética pixel art, multijugador online y combate en tiempo real. No es un proyecto improvisado ni una simple carta de presentación técnica. Detrás hay más de cuatro años de desarrollo y una idea bastante definida de qué tipo de experiencia quiere ofrecer.

La comparación que más se repite alrededor del juego es tan llamativa como reveladora. Ethernia toma como referencia el enfoque narrativo y la construcción de mundo de The Elder Scrolls V: Skyrim, más por su trasfondo y su forma de contar historias que por su escala o complejidad sistémica, y lo combina con una estética que recuerda de inmediato a Stardew Valley. No se trata de un cruce literal entre ambos, sino de una inspiración declarada que busca un mundo con identidad propia presentado con un estilo visual amable y accesible.

En el centro de la experiencia está la narrativa. Ethernia propone una historia inspirada en un antiguo libro perdido, cuyo contenido se mantiene deliberadamente en secreto. Lo que sí se ha confirmado es que contará con una narrativa ramificada, en la que las decisiones del jugador influyen en su recorrido. El propio juego se define como un universo vivo, en el que cada jugador actúa como una “página de la historia”, una idea que refuerza su vocación rolera clásica, pero adaptada a un entorno compartido.

En lo jugable, el título apuesta por un sistema de combate en tiempo real y por una estructura basada en clases, lo que permite ajustar el estilo de juego a distintos perfiles. La personalización no se limita a lo estético, ya que también afecta a atributos y especializaciones. A esto se suman eventos PvE y PvP, elementos de supervivencia y un sistema de progresión apoyado en la recolección y la minería, claves para fabricar armas y evolucionar el personaje mientras se explora el mundo y se hace frente a criaturas legendarias.

Otro aspecto interesante es el modelo de desarrollo y distribución. Ethernia será completamente free-to-play desde su lanzamiento en PC, un detalle relevante en un proyecto de estas características. Sus creadores han subrayado que todos los assets y elementos visuales del juego han sido creados por personas, aunque reconocen el uso puntual de herramientas de inteligencia artificial generativa en algunos materiales promocionales y de tienda, un matiz menor pero que aporta transparencia.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para ayer, 27 de diciembre, aunque ahora figura como “próximamente”, una decisión prudente en un proyecto de este tipo. Desde mi punto de vista, Ethernia no promete reinventar el RPG ni marcar un antes y un después, pero sí ofrecer una experiencia honesta, construida con cariño por el género y con una identidad clara. Por eso merece un hueco en la lista de deseados y, sobre todo, un seguimiento atento. A veces, los juegos más interesantes son los que llegan sin hacer demasiado ruido.