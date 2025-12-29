Bethesda quiere un Fallout 5 que nos enganche durante 600 horas

No es un secreto, Bethesda ha confirmado que trabaja en Fallout 5, aunque este juego no es su prioridad más inmediata, y llegará después de The Elder Scrolls VI, así que tendremos que armarnos de paciencia, porque es muy probable que su lanzamiento no se produzca hasta 2030.

En una reciente entrevista con Game Informer, miembros del equipo de Bethesda han dado algunos de talles sobre lo que quieren conseguir con Fallout 5, y hay un dato que sin duda destaca por sí mismo: esperan crear un juego que pueda tenernos enganchados durante 200, 300 o incluso durante 600 horas.

Puede parecer una locura, pero los que somos fans de la franquicia y hemos jugado a las últimas entregas sabemos que en realidad no es ningún disparate. Me pongo yo mismo como ejemplo, he jugado a Fallout 4 durante casi 200 horas, sin utilizar mods para ampliar contenido, y todavía me quedan zonas del mapa por explorar, y tengo la sensación de que me he dejado algunas cosas.

Un Fallout 5 con un mapa más grande, con más misiones secundarias y más zonas que explorar que cuente, además, con contenido adicional dividido en expansiones lanzadas gradualmente y que soporte mods podría cumplir sin problemas con esos objetivos de duración.

En esa misma entrevista Todd Howard, que es el director y productor ejecutivo de Bethesda, ha confirmado que tienen a un equipo completo trabajando en Fallout 5 desde hace tiempo, pero ha reconocido que la mayor parte de sus recursos están invertidos en The Elder Scrolls VI.

El ejecutivo también ha dicho que están haciendo cosas con Fallout 5 que no hicieron con entregas anteriores, y que tengamos paciencia, porque ya llegará el momento de hablar más a fondo de este proyecto.

El modo multijugador es otro de los temas que está en el aire con esta nueva entrega de la franquicia. Bethesda ha confirmado que Fallout 76 les ha sido de gran utilidad en este sentido, porque les ha enseñado a crear modos multijugador, lo que significa que Fallout 5 podría contar con su propio modo multijugador, y que la base de este podría ser la misma que la de Fallout 76.

A pesar de su fecha de lanzamiento tardía se espera que lo nuevo de Bethesda llegue a las consolas de la generación actual, y también a las de la próxima generación, además de a PC, como es lógico. Si quieres saber más te recomiendo que eches un vistazo a este artículo, donde hicimos una recopilación con todo lo que creemos saber hasta la fecha de Fallout 5.