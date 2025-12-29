PS6 y Xbox Next podrían retrasarse, PS5 y Xbox Series S-X subirían de precio

La incertidumbre que está generando la crisis de la DRAM está afectando tanto a las consolas de la generación actual, PS5 y Xbox Series S-X, que podrían acabar subiendo de precio, como a las de la próxima generación, PS6 y Xbox Next, que podrían llegar más tarde de lo previsto inicialmente.

Nintendo Switch 2 es un caso aparte porque la gran N tiene más margen de maniobra, debido a su menor coste de producción y a su mayor margen de ingresos por unidad vendida, y porque la compañía japonesa es consciente del cuidado que debe tener con el precio de su consola sino no quiere que sus ventas caigan, y que sus acciones se hundan.

Una fuente de confianza, que ya ha acertado con varias predicciones importantes sobre consolas en ocasiones anteriores, dice que la subida de precios que está sufriendo el mercado de la memoria podría afectar tanto al precio final de PS6 y Xbox Next que tanto Sony como Microsoft están considerando retrasarlas.

Este es un tema que ya os comentamos en su momento en este artículo, y tiene sentido, porque para Sony y Microsoft sería más razonable retrasar el lanzamiento de sus consolas entre seis meses y un año antes que lanzarlas asumiendo que van a tener que venderlas a un precio demasiado alto, porque un precio excesivo podría afectar negativamente a sus ventas.

Ya hemos visto también anteriormente que las consolas subvencionadas son ya cosa del pasado. Sony y Microsoft no están dispuestas a seguir vendiendo consolas si no obtienen ingresos con ellas, por esa razón PS5 y Xbox Series S-Series X no solo no han bajado de precio con el paso del tiempo, sino que se han encarecido desde su lanzamiento.

Se espera que el precio de PS6 y de Xbox Next sea más alto que el de PS5 y Xbox Series en el momento de su lanzamiento, por el uso de nodos de fabricación y de componentes más avanzados y caros. Si a esto le sumamos el impacto que tendría el aumento del coste de la DRAM la consecuencia sería clara, un precio todavía más alto que podría llevar a ambas consolas a un nivel nunca visto anteriormente.

Los últimos rumores indican que PS6 podría llegar con un precio de entre 600 y 700 dólares, y que Xbox Next podría acercarse a los 1.000 dólares, porque sería un sistema «premium», mucho más potente que la nueva consola de Sony, y con un enfoque más cercano al de un PC consolizado.