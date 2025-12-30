Linux es mejor que Windows 11 para jugar con gráficas Radeon RX: más rendimiento y menos consumo de RAM

SteamOS ha demostrado que Linux es una alternativa real a Windows 11, y que puede ofrecer un rendimiento superior cuando se combina con GPUs AMD Radeon. Sin embargo, este sistema operativo no es la única opción que tenemos si queremos dar el salto a Linux para jugar, CachyOS también es una excelente elección.

¿Qué es CachyOS?

Es un sistema operativo ligero y optimizado para priorizar el rendimiento y la estabilidad. Está basado en Arch Linux, es muy fácil de instalar y de configurar, tiene una interfaz gráfica sencilla e intuitiva basada en Calamares, y destaca especialmente por su buen rendimiento en juegos cuando se acompaña de una gráfica AMD Radeon.

Se puede descargar de forma gratuita a través de este enlace, donde encontraremos dos opciones, la versión para PC de escritorio y la versión para consolas portátiles. Esta última es compatible con ASUS ROG Ally, Steam Deck, Lenovo Legion Go y Lenovo Legion Go S.

Cómo mejora el rendimiento Linux al jugar con una AMD Radeon

La mejora de rendimiento viene, por un lado, del menor consumo de recursos del sistema operativo. CachyOS es mucho más ligero que Windows 11, lo que deja más recursos libres para se puedan utilizar en juegos. La diferencia es significativa, sobre todo en equipos que tengan 16 GB de RAM o menos.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el impacto que tiene la optimización tanto a nivel de sistema operativo como de drivers, dos claves que pueden ayudar también a reducir el consumo de recursos mientras ejecutamos juegos, y que incluso pueden permitirnos eliminar determinados requisitos.

CachyOS frente a Windows 11 en juegos con AMD Radeon

Las pruebas reales de rendimiento no dejan lugar a dudas, CachyOS rinde mejor en juegos que Windows 11 cuando utilizamos tarjetas gráficas Radeon de AMD.

Por ejemplo, la Radeon RX 580, que ya no recibe nuevos drivers en Windows 11, consigue una segunda vida cuando se utiliza con CachyOS, porque:

Es capaz de mover Indiana Jones y el Gran Círculo, un juego que en Windows 11 requiere aceleración de trazado de rayos por hardware, y que no funciona con dicha tarjeta gráfica. Puede moverlo con medias de 45 FPS en 1080p con calidad baja y FSR en modo calidad.

un juego que en Windows 11 requiere aceleración de trazado de rayos por hardware, y que no funciona con dicha tarjeta gráfica. Puede moverlo con medias de 45 FPS en 1080p con calidad baja y FSR en modo calidad. Mejora el rendimiento en un 35,1% en juegos frente a Windows 11. Esto marca una diferencia muy grande, ya que hace que la media en juegos suba de 34,8 FPS a 47 FPS, según los datos que ha obtenido NJ Tech.

Si utilizamos una Radeon RX 5700 XT, que es una tarjeta gráfica que todavía tiene soporte a nivel de drivers en Windows 11, también vemos que rinde mejor con CachyOS en juegos, y que podemos ejecutar Indiana Jones y el Gran Círculo a pesar de que esta tarjeta gráfica no cuenta con hardware para acelerar trazado de rayos.

Con esta tarjeta gráfica la mejora de rendimiento en CachyOS frente a Windows 11 es del 10,3% en FPS medios, y en FPS mínimos la mejora es del 22,6%, también según los datos obtenidos por NJ Tech. Esto quiere decir que no solo ganamos más fotogramas por segundo de media, sino que también tenemos una experiencia más estable con unos mínimos más altos.

Consumo de recursos: jugar en Linux es más eficiente

Si miramos detalladamente las mediciones de rendimiento de cada prueba en los vídeos adjuntos nos damos cuenta de alto muy importante, y es que con CachyOS baja mucho el consumo de memoria RAM. Por ejemplo, The Last of Us Part II Remastered con la Radeon RX 5700 XT tiene un consumo de 10,8 GB de RAM en Windows 11, y ese consumo baja a 6,9 GB con CachyOS.

Ese mismo juego, con la Radeon RX 580, consume 11,4 GB de RAM en Windows 11, y baja a 6,6 GB con CachyOS. Esta diferencia tan grande representa un cambio enorme, y puede ayudar a mejorar muchísimo el rendimiento en juegos de PCs que solo cuenten con 8 GB de RAM, ya que mantiene el consumo de memoria por debajo de los 7 GB.

En otros juegos la diferencia del consumo de RAM puede ser todavía más grande. Por ejemplo, The Outer Worlds 2 consume 14,9 GB de RAM en Windows 11 con la Radeon RX 580, y baja a 8,8 GB de RAM con CachyOS. Curiosamente, el consumo de VRAM no cambia o solo aumenta ligeramente con esta distro Arch Linux.

GeForce GTX 1060 en CachyOS: el rendimiento empeora

CachyOS es un sistema operativo que, como hemos visto, puede mejorar milagrosamente el rendimiento de las AMD Radeon RX en juegos, e incluso hacer que juegos que no funcionan en ellas se puedan ejecutar sin ningún problema, pero con las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce la historia es muy distinta.

La GeForce GTX 1060 de 6 GB, que es la rival generacional de la Radeon RX 580 de 8 GB, pierde rendimiento cuando se utiliza con CachyOS. De media, esta tarjeta gráfica rinde un 22,4% mejor con Windows 11, lo que significa que este sistema operativo es la mejor opción si contamos con dicha tarjeta gráfica.

En general, todas las distros Linux especializadas en gaming que hay disponibles ahora mismo están optimizadas para gráficas Radeon, y rinden mucho mejor con estas. No es recomendable utilizarlas con tarjetas gráficas NVIDIA, no solo porque podemos empeorar el rendimiento comparado con los resultados que obtendríamos en Windows 11, sino porque además podemos sufrir problemas de estabilidad.